بـ10 جنيهات في المناطق الشعبية و20 بالراقية.. تباين أسعار الطماطم بالأسواق.. وخبراء: تراجع الأسعار في هذا التوقيت

تباين أسعار الطماطم في الأسواق، تختلف أسعار الطماطم أو كما يطلق عليها الباعة المتجولين «المجنونة» في الأسواق الشعبية عن الراقية، إذ تباع بـ 10 جنيهات في الأسواق الشعبية، وتتراوح من 15 إلى 20 جنيهًا في المناطق الراقية.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في الأسواق الشعبية و4 جنيهات انخفاضًا في أسبوع

أسعار الطماطم وفقًا لجولة ميدانية قامت بها «فيتو» في أحد الأسواق الشعبية، تراوحت ما بين 8 جنيهات و10 جنيهات، حيث أكد الباعة أن أسعار الطماطم انخفضت في الأسبوع الأخير بنحو 4 جنيهات.

20 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

أما أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، يبلغ سعر كيلو الطماطم من 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، طماطم شيري وزن ربع كيلو بسعر 54 جنيهًا، طماطم أورجانيك فاخرة بسعر 40 جنيهًا لوزن 750 جرامًا، ربع كيلو طماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا.

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أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد

فيما تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الطماطم في أسواق الخضراوات وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر الطماطم في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات اليوم الأحد نحو 14.7 جنيه، لتتراوح أسعار الطماطم في الأسواق من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق.

أسباب تباين أسعار الطماطم في الأسواق وموعد انخفاضها

فما هو السبب في تباين أسعار الطماطم في الأسواق، وما التوقعات المستقبلية لأسعارها خلال الأيام المقبلة، وموعد انخفاض سعر الطماطم في السوق؟

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية

البداية مع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، الذي قال إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن وصل سعرها لـ 20 جنيهًا انخفضت لسعر 14 و12 جنيهًا في أسواق التجزئة، أما في سوق العبور لجملة الخضراوات فتراجعت لتصل إلى 8 جنيهات بعد أن وصلت لأعلى ارتفاع لها في سوق الجملة إلى 14 جنيهًا.

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الطماطم مع طرح إنتاجية العروة الجديدة الشهر الجاري

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات أن أسعار الطماطم تتأرجح صعودًا وهبوطًا بين الـ 9 جنيهات و12 جنيهًا، متوقعًا لأسعارها استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع طرح إنتاجية العروة الجديدة خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الخضراوات والفاكهة من السلع التي لا يمكن أن يتحكم التجار في سعرها، فهي تحكمها آليات العرض والطلب، وليست جميع الخضراوات والفاكهة قابلة للتخزين لفترات طويلة لذلك مع توافر المعروض وتناسب طلبات الشراء تتراجع الأسعار تلقائيًّا.

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي

وفي نفس السياق، أكد النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة ببداية شهر أكتوبر الماضي، الذي ارتفعت فيه أسعار الطماطم لتتخطى سعر الـ 14 جنيهًا في سوق الجملة، وكانت أسعارها تتخطى الـ 20 جنيهًا في عدد من المناطق بالمحافظات.

أسعار الطماطم تختلف في الريف عن المناطق الراقية

وأوضح «أبواللوز» أن حاليًا أسعار الطماطم الحالية في الأسواق تتراوح ما بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، وهناك اختلاف في أسعار الطماطم في الريف والمناطق الشعبية عن المناطق الراقية، إذ ترتفع أسعار الطماطم في المناطق الراقية عن سعر 15 جنيهًا، لكن المهم هم توافر الطماطم في الأسواق، وانخفاضها في الأسواق الشعبية وفي الريف، وأن تصل إلى الغالبية العظمى من الشعب بأسعار مناسبة.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: أزف بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ حاليًا يتم طرح بشائر إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، وخلال شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم، وذلك مع كثرة المعروض منها مع طرح إنتاجية عروة الأقصر، التي ستبدأ في 15 ديسمبر المقبل.

سوق الخضراوات والفاكهة يحكمه العرض والطلب

وأشار «أبواللوز» إلى أن سوق الخضراوات والفاكهة يحكمه العرض والطلب في تحديد الأسعار، ومع زيادة المعروض من الطماطم ستنخفض الأسعار، ما دام المعروض يتناسب مع طلبات الشراء، ودائمًا تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية مواسمها بسبب زيادة المعروض.