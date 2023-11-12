نقابة الفلاحين: ترقبوا مزيدًا من انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، توقع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، استمرار انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قائلًا: «أزف بشرى سارة للمواطنين ترقبوا مزيدًا من الانخفاضات في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة».
4 جنيهات انخفاضًا في أسعار الطماطم بالأسواق
وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم انخفضت في الأسواق اليوم الأحد بقيمة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات، وذلك مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.
زيادة المعروض السبب في انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق
وأشار «أبو اللوز» إلى أن أسعار الطماطم في الأسواق ستشهد مزيدًا من الأنخفاضات خلال الأيام المقبلة، مع طرح كامل إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا،
وتم طرح بشائر العروتين فقط حتى الآن في الأسواق، ومع طرح الإنتاجية كاملة ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض وعليه انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.
شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم
وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن الأمر لم يتوقع على إنتاجية عروتي المنيا وبني سويف فقط، بل خلال شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم، وذلك مع كثرة المعروض من الطماطم مع طرح إنتاجية عروة الأقصر
وأشار إلى أن سوق الخضراوات والفاكهة يحكمه العرض والطلب، ومع زيادة المعروض من الطماطم ستنخفض الأسعار، ما دام المعروض من السلعة يتناسب مع طلبات الشراء، ودائمًا تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية مواسمها مع كثرة المعروض منها.
انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات
يشار إلى أن سعر الطماطم انخفض في سوق العبور لجملة الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، مسجلة انخفاضًا بنحو جنيهين عن سعرها أمس.
سعر كيلو طماطم شيري بـ 108 جنيهات في السلاسل الغذائية
وانخفض أيضًا سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، حيث بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، سعر طماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، ربع كيلو طماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو طماطم شيري نحو 108 جنيهات.
14 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى
وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم بلدي نحو 14 جنيهًا، سعر طماطم فاخرة أورجانيك وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر طماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.
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