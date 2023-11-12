اخبار الاقتصاد اليوم.. البنك المركزي يعلن تراجع التضخم خلال شهر أكتوبر.. وتوقعات بانخفاض أسعار الطماطم

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

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أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

نشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، وتشهد الأسعار استقرار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2971 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2229 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1733 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

نقابة الفلاحين: ترقبوا مزيدًا من انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، توقع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، استمرار انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قائلًا: «أزف بشرى سارة للمواطنين ترقبوا مزيدًا من الانخفاضات في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة».

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

4 جنيهات انخفاضًا في أسعار الطماطم بالأسواق

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم انخفضت في الأسواق اليوم الأحد بقيمة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات، وذلك مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

زيادة المعروض السبب في انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وأشار «أبو اللوز» إلى أن أسعار الطماطم في الأسواق ستشهد مزيدًا من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة، مع طرح كامل إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا،

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات لأصحاب النشاط التجاري والصناعي من بنك مصر

كشف بنك مصر عن مستندات وإجراءات إصدار فيزا المشتريات لأصحاب النشاط الصناعي والتجاري حيث حدد البنك عدة مستندات ضرورية لذلك.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لإصدار فيزا المشتريات لأصحاب النشاط الصناعي والتجاري في بنك مصر مايلي:

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

طريقة تغيير الأوراق النقدية المقطوعة في البنوك

أتاح البنك المركزي طرق استبدال العملات والاوراق النقدية المتهالكة والمقطوعة لدي العملاء وذلك من خلال توجههم الي احد فروع البنوك وتغييرها من الشباك ثم بعد ذلك يتم توريد هذه العملات الي البنك المركزي واستبدالها .

وتستقبل فروع البنوك الاوراق النقدية المتهالكة وتقوم بتغييرها حسب عدة شروط ومواصفات لابد وان تكون متوفرة في حالة الورق النقدية كما هو محدد من البنك المركزي.

وحول مواصفات العملات النقدية المسموح استبدالها وفق تعليمات من البنك المركزي فهي كالتالي:

الأوراق الممزقة والملصقة بأيٍ من أنواع الأشرطة اللاصقة:

1- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.

2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

3- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة.

4- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

5- الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

مصر للألومنيوم تحصل على شهادة مبادرة الإشراف ASI

نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية.

وجاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات.

قبل آخر اجتماعات البنك المركزي في 2023، رحلة التضخم على مدار 11 شهرا

يعقد البنك المركزي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2023 في 21 ديسمبر المقبل حيث سيتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة بنهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي اليوم معدل التضخم خلال شهر أكتوبر والذي جاء وفق البنك محققا تراجعا عن الشهر الماضي.

وحول رحلة مقياس التضخم خلال عام 2023 منذ يناير الماضي وحتي اليوم وقبل اجتماع البنك المركزي الأخير في 2023 فإنها كانت كالتالي:

التضخم في يناير

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 فبراير 2023، معدلًا شهريًا بلغ 4.7% في يناير 2023 مقابل معدلًا بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير 2023 مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 6.3% في يناير 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023 مقابل 24.4% في ديسمبر 2022.

معدل التضخم في فبراير

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مارس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 4.7% في يناير 2023. كما سجل المعدل السنوي في التضخم العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.3% في يناير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023.

ارتفاع التضخم في مارس

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.

تفاصيل التضخم خلال ابريل

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلًا بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.

معدلات التضخم في مايو

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.

اخر معدلات التضخم في يونيو

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

التضخم لشهر يوليو 2023



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

التضخم لشهر أغسطس 2023



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 سبتمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلًا بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023.



كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023.

التضخم لشهر سبتمبر 2023



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.



كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

معدلات التضخم في اكتوبر

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.



كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

خالد الدجوي: طرح مشروعات المثلث الذهبي للقطاع الخاص يسهم في تنشيط الاقتصاد

أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بطرح مشروعات المثلث الذهبي على القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع لديه فرصة كبيرة لتعزيز نسبته من حجم الاقتصاد المصري عبر هذه المشروعات.

وأضاف الدجوي، في بيان صادر اليوم، أن الحكومة تعمل على تعزيز حصة القطاع الخاص من الاقتصاد المصري، وهذا وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات، تسهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أكد خالد الدجوي أن مشروعات المثلث الذهبي، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، الأمر الذي يدعم التدفقات الدولارية إلى البلد، وهو ما يخفف بالطبع من الضغط على العملة الصعبة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة تنمية مشروعات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات، لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وفقا بيان صادر من مجلس الوزراء.