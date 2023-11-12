هل تواصل أسعار الطماطم انخفاضها في الأسواق؟ شعبة الخضراوات تجيب

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، حيث تراجعت بنحو من 4 إلى 6 جنيهات مقارنة عن أسعارها خلال الأسبوع الماضي، وكانت أسعار الطماطم تراوحت ما بين 14 و16 جنيهًا في بعض المناطق، مقابل 20 جنيهًا في المناطق الراقية.

فهل تواصل أسعار الطماطم الانخفاض في الأسواق؟

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم في هذا التوقيت كان متوقعًا

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن انخفاض أسعار الطماطم في هذا التوقيت كان متوقعًا مع طرح إنتاجية العروات الجديدة، حيث طرحت في الأسواق إنتاجية عروة محافظات الصعيد، الأمر الذي أدى إلى تراجع تدريجي في انخفاض أسعار الطماطم، مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

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توقعات باستقرار أسعار الطماطم ثم الانخفاض مرة أخرى خلال ديسمبر

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة لـ «فيتو» أن من المتوقع استقرار أسعار الطماطم عند هذه المعدلات، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى تدريجيًا، حتى شهر ديسمبر المقبل، الذي معه ستسجل الطماطم انخفاضات كبيرة في الأسعار، مع استمرار طرح إنتاجية العروات الجديدة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية القاهرة، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

كما انخفض سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، مسجلة انخفاضًا بنحو جنيهين عن سعرها أمس.

8 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن سعر الطماطم سجل متوسطًا قدره 13.5 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات أقل أسعارها إلى 20 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

10 جنيهات أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية

وأكد تجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو» في عدد من أسواق بيع الخضراوات في القاهرة، انخفاض أسعار الطماطم تدريجيًا لتتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، وأن أعلى سعر في الأسواق الشعبية 10 جنيهات، الأمر الذي يعد انخفاضًا كبيرًا، مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو طماطم شيري بـ 108 جنيهات في السلاسل الغذائية

وعن سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر طماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، ربع كيلو طماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو طماطم شيري نحو 108 جنيهات.

14 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى

وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم نحو 14 جنيهًا، سعر طماطم فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر طماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.