أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، سعر كيلو البصل من 17.5 إلى 20 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 1 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات، جزر بدون عروش من 8 إلى 13 جنيهًا، باذنجان أبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 22 إلى 30 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 17 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، كيلو الثوم من 18 إلى 38 جنيهًا، سعر الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه، خيار صوب من 5.5 إلى 8.5 جنيه.

وتراوح سعر قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا، سبانخ 8 جنيهات، البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.