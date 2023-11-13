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ثقافة وفنون

إيمان العاصي عن أحداث غزة: أوعى تصدق العدو

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

تفاعلت الفنانة إيمان العاصي مع تصاعد الأحداث في غزة ودائما ما تحرص على التفاعل مع الأحداث في غزة وما يشهده الفلسطينيون من قهر واستبداد وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني.

إيمان العاصي

وعلقت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” قائلة: "لا تتوقف عن الحديث عن فلسطين الوضع أسوأ بكثير من الأول كفاية تقارير المستشفيات وبشاعة الموقف وأوعى تصدق العدو علشان ضميرك يهدا ويرتاح".

وتابعت إيمان العاصي: "الوضع يزداد سوء وأكثر عذاب من بداية الحرب الموت الأول كان بالتفجير دلوقتي بالتفجير والتجويع والجفاف من قلة المياه...".

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وأردفت: "المصاب لا يجد مستشفى تداويه والإصابات عندهم مش الإصابات اللي متعارف عليها إصابتهم حروق خطيرة وبتر أطراف هم بلا مسكن للألام وأكثر تركوا الأطفال وحيدة في المستشفيات يواجهون مصير مؤلم ومخيف نزوح ورا نزوح نكبة أخرى أشد قسوة ورعب"

 واختتمت:"لا تمل الحديث... صوتك صوتهم"

تفاعل إيمان العاصي مع أهل غزة

وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الأحداث بفلسطين متأثرة بما يحدث في الأطفال والنساء وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتبت: "خرجوا الأطفال، أرجوكم بس الأطفال ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا إحنا طيب انتو إزاى كدا قلوبكم وعقولكم من ايه ازاي قادرين تماطلوا كدا ازاي قاعدين مستنين انتم إزاي بتناموا عرب ايه وعروبة ايه واديان ايه بس الوضع مش وضع دبلوماسية"

وتابعت: "يا عالم انتم مافيش فيكم رجا الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين عارفين يعني ايه جوع وعطش أرجوكم خرجوا الأطفال بس أرجوكم كفاية جبروت".

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