الخميس 16 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

علاج طنين الأذن في المنزل

طنين الأذن، فيتو
طنين الأذن، فيتو

طنين الأذن هو الإحساس بسماع رنين ويمكن أن تكون الضوضاء متقطعة أو مستمرة وغالبًا ما يكون الأمر أسوأ عندما تكون الضوضاء في الخلفية منخفضة.

طنين الأذن، فيتو

كيف يتم علاج طنين الأذن؟

يعتمد علاج  طنين الاذن على السبب وراءه.

فإذا كان الدواء هو المحفز، فقد يقترح الطبيب التوقف عن تناوله أو التغيير إلى دواء آخر ولا يجب التوقف أبدًا عن تناول الدواء بدون  التحدث مع الطبيب.

إذا كانت هناك مشكلة صحية مثل ارتفاع ضغط الدم هي السبب، فيمكن للطبيب أن يعمل على علاجها في كثير من الأحيان، سوف يتحسن الرنين عندما تتم السيطرة على الحالة، وفقًا لموقع "Webmd" الطبي.

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إذا كانت المشكلة هي وجود كمية كبيرة من شمع الأذن، يمكن للطبيب إزالة التراكم بلطف، لا تستخدم مسحات القطن لمحاولة القيام بذلك بنفسك.

قد تشمل خيارات العلاج الأخرى ما يلي:

مساعدات للسمع، يمكن أن تساعد هذه الأجهزة في علاج فقدان السمع والطنين المرتبط بالعمر، وتجعل الأصوات التي تحتاج إلى سماعها أعلى وتجعل من الصعب ملاحظة الرنين.

أقنعة الصوت، يمكن ارتدائها داخل الأذن أو خلفها لإصدار ضوضاء بيضاء ثابتة ومنخفضة المستوى، وهذا يساعد على منع الرنين ويمكن أيضًا تجربة استخدام آلة الضوضاء البيضاء بالقرب من السرير ليلًا لمساعدتك على النوم.

تقنيات الاسترخاء، يمكن أن يزداد طنين الأذن سوءًا عندما يكون الشخص متوترًا، وقد يجد طرقًا للتخفيف من توتره، مثل ممارسة التمارين الرياضية أو التنفس العميق أو الارتجاع البيولوجي.

الأدوية، توجد العديد من الأدوية التي تظهر بعض الأمل في علاج طنين الأذن، بما في ذلك بعض الهرمونات والمخدرات الموضعية والأدوية المضادة للقلق.

طنين الأذن، فيتو

 

أسباب متنوعة للطنين

يعاني حوالي 5٪ من الأشخاص من طنين الأذن في مرحلة ما من حياتهم، يمكن أن يتطور بعد التعرض المتكرر للضوضاء العالية؛ مثل صوت الطبول أو الموسيقى الحية أو الدراجات النارية الصاخبة أو صوت الآلات في المصانع، لكن يمكن أن ينشأ أيضًا بفضل تراكم الشمع وتأثير الأدوية والالتهاب بسبب المرض أو نمو الأورام أو حتى مشاكل الدورة الدموية.

في بعض الأحيان يكون بالكاد ملحوظًا، وفي أحيان أخرى يكون من المستحيل تجاهله. يمكن أن يختفي هذا الضجيج الوهمي ويعود، ويمكن أن يتغير من حلقة عالية النبرة في الأذن اليسرى، مثل الصوت عند تشغيل تلفزيون قديم بدون صوت، إلى صوت مرتفع في الأذن اليمنى، كما لو شخص ما ترك مكبر آلة موسيقية بصوت صاخب في مكان ما قريبًا منه.يمكن أن يجعل من الصعب النوم أو يمكن أن يزداد الأمر سوءًا فيجعل من الصعب سماع المحادثات. 

وبغض النظر عن السبب الأولي لطنين الأذن، فإن الأعراض نفسها يتم إنشاؤها بواسطة الدماغ. يمكن أن يسبب التوتر والقلق، ويمكن أن يتفاقم استجابةً لهما في حلقة مفرغة.

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