الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض الجيوب الأنفية، وطرق العلاج بالأعشاب الطبيعية

الجيوب الانفية، فيتو
الجيوب الانفية، فيتو

أعراض الجيوب الأنفية، هي مجموعة من العلامات والأعراض التي تنتج عن التهاب الجيوب الأنفية، وهي تجاويف مملوءة بالهواء في عظام الوجه، يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا أو مزمنًا، وكلما تم اكتشاف الأعراض مبكرا، كلما أمكن السيطرة عليها قدر المستطاع، من خلال العيد من العلاجات سواء الكيميائية، أو الطبيعية.

 

أعراض الجيوب الأنفية الحادة 

وأكد الدكتور محمد محمود أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، أن أعراض الجيوب الأنفية تتمثل فيما يلي:

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سيلان الأنف أو انسداده

احتقان الأنف

ألم أو ضغط في الوجه، خاصةً حول العينين أو الجبهة

الصداع

فقدان حاسة الشم أو التذوق

ألم الأسنان

التهاب الحلق

التعب

الحمى

 

أعراض أخرى قد تصاحب التهاب الجيوب الأنفية.

وأضاف الدكتور محمد، أن هناك أعراضا مصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية، إلى جانب الأعراض الأساسية، والتي قد تظهر مع البعض، ولا تظهر مع البعض الأخر، والتي يستعرضها في السطور التالية.

ألم الأذن

السعال

الرشح

احمرار العينين

تورم الوجه

 

متى يجب زيارة الطبيب؟

 وأضاف الدكتور محمد، أنه كثير ما يتعامل المريض مع التهاب الجيوب الانفية بعدم اهتمام، ويبدأ في تناول المسكنات فقط، في حين أن هناك بعض الأمور والعلامات التي تنذر بضرورة زيارة الطبيب، والتي يستعرضها في السطور التالية:

 

إذا كانت الأعراض شديدة، أو مستمرة لأكثر من 10 أيام.

إذا حدثت الأعراض بعد جراحة في الأنف أو الجيوب الأنفية

إذا كنت تعاني من حالات طبية أخرى، مثل مرض السكري أو ضعف جهاز المناعة.

 

تشخيص التهاب الجيوب الأنفية

 وأشار الدكتور محمد، أن تشخيص التهاب الجيوب الأنفية يعتمد على التاريخ الطبي للمريض، والفحص البدني، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات إضافية، مثل:

 

تصوير الصدر بالأشعة السينية

تصوير الجيوب الأنفية بالأشعة المقطعية

اختبارات الدم

الجيوب الانفية واعراضها

علاج التهاب الجيوب الأنفية

 وأوضح الدكتور محمد، أن علاج التهاب الجيوب الأنفية يعتمد على شدة الأعراض وسببها؛ ففي معظم الحالات، يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات ومضادات الهيستامين، قد يحتاج المريض أيضًا أدوية مزيلة للاحتقان.

 

كما يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن، باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، ومضادات الهيستامين لفترة طويلة، كما يمكن إعطاء المريض بعض الأدوية، مثل:

 

المضادات الحيوية

أدوية الكورتيكوستيرويد

أدوية مضادة للاحتقان

أدوية لتحسين تدفق المخاط

 

الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

 

يمكن الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية عن طريق:

غسل اليدين بشكل متكرر

تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالبرد أو الأنفلونزا

ارتداء قناع الوجه عند التواجد في الأماكن المزدحمة

ترطيب الهواء في المنزل

تنظيف الأنف بشكل متكرر باستخدام محلول ملحي

 

نصائح للعناية بنفسك إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية:

اشرب الكثير من السوائل

استرح

استخدم مرطبًا للهواء في المنزل

اغسل أنفك بشكل متكرر باستخدام محلول ملحي

 تجنب تناول الكافيين والكحول، حيث يمكن أن تزيد من جفاف الأنف

استخدم أدوية مسكنة للألم، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، لتخفيف الصداع أو الألم في الوجه.

 

علاج الجيوب الأنفية بالأعشاب  الطبيعية

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأعشاب التي يمكن استخدامها في علاج الجيوب الأنفية، حيث تمتلك العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للهستامين، التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

 

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وألم الوجه. يمكن تناول الزنجبيل عن طريق إضافته إلى الطعام أو الشراب، أو يمكن تناوله كبسولات.

 

بلسم الليمون

يحتوي بلسم الليمون على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وألم الوجه. يمكن تناول بلسم الليمون عن طريق إضافته إلى الطعام أو الشراب، أو يمكن تناوله كبسولات.

 

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وألم الوجه. يمكن تناول الفلفل الحار عن طريق إضافته إلى الطعام أو الشراب، أو يمكن تناوله كبسولات.

 

الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وألم الوجه. يمكن تناول الكركم عن طريق إضافته إلى الطعام أو الشراب، أو يمكن تناوله كبسولات.

* **الإيكانيشا:** يحتوي الإيكانيشا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وألم الوجه. يمكن تناول الإيكانيشا عن طريق إضافته إلى الطعام أو الشراب، أو يمكن تناوله كبسولات.

 

كذلك يمكن تناول بعض المشروبات العشبية مثل ؛ النعناع، واليوكاليبتوس، والزعتر، والبابونج.

 

كيفية استخدام الأعشاب في علاج الجيوب الأنفية:

هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الأعشاب في علاج الجيوب الأنفية، مثل:

 

التناول عن طريق الفم

يمكن تناول الأعشاب عن طريق الفم كشاي أو كبسولات أو أقراص.

 

الغرغرة

يمكن استخدام الأعشاب في الغرغرة، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الحلق وألم الوجه.

 

الاستنشاق

يمكن استخدام الأعشاب في الاستنشاق، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الأنف وفتح ممرات الجيوب الأنفية.

 

غسل الأنف

يمكن استخدام الأعشاب في غسل الأنف، حيث يمكن أن تساعد في التخلص من المخاط وتنظيف ممرات الجيوب الأنفية.

 

فيما يلي بعض النصائح عند استخدام الأعشاب في علاج الجيوب الأنفية:

 

ابدأ بجرعات صغيرة من الأعشاب، وقم بزيادة الجرعة تدريجيًا إذا لزم الأمر.

إذا لاحظت أي آثار جانبية، فتوقف عن استخدام الأعشاب وقم باستشارة الطبيب.

احفظ الأعشاب في مكان بارد ومظلم.

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