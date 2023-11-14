الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب سماع طنين بالأذن

طنين الاذن، فيتو
طنين الاذن، فيتو

طنين الأذن هو الإحساس بسماع رنين أو طنين أو صفير أو أصوات أخرى، ويمكن أن تكون الضوضاء متقطعة أو مستمرة وقد تختلف في جهارة الصوت، وغالبًا ما يكون الأمر أسوأ عندما تكون الضوضاء في الخلفية منخفضة، لذلك قد تكون أكثر وعيًا به في الليل عندما تحاول النوم في غرفة هادئة وفي حالات نادرة، ينبض الصوت بشكل متزامن مع قلبك (الطنين النابض).

طنين الاذن، فيتو

طنين الأذن شائع جدًا، وفقًا لموقع "webMD" الطبي وبالنسبة لمعظم الناس تعد هذه الحالة مجرد إزعاج مع ذلك، ولكن في الحالات الشديدة يمكن أن يسبب طنين الأذن صعوبة في التركيز والنوم وقد يتداخل في نهاية المطاف مع العمل والعلاقات الشخصية، مما يؤدي إلى ضائقة نفسية.

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على الرغم من أن طنين الأذن غالبًا ما يرتبط بفقدان السمع إلا أنه لا يسبب فقدان السمع ولا يسبب فقدان السمع طنين الأذن في الواقع، لا يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن من صعوبة في السمع، وفي حالات قليلة يصبحون حساسين للغاية للصوت (فرط السمع) لدرجة أنهم يجب عليهم اتخاذ خطوات لإسكات أو إخفاء الضوضاء الخارجية.

وتحدث بعض حالات الطنين بسبب التهابات أو انسدادات في الأذن، ويمكن أن يختفي الطنين بمجرد معالجة السبب الكامن وراءه ومع ذلك، في كثير من الأحيان يستمر طنين الأذن بعد علاج الحالة الأساسية، وفي مثل هذه الحالة، قد توفر العلاجات الأخرى - التقليدية والبديلة - راحة كبيرة إما عن طريق تقليل الصوت غير المرغوب فيه أو تغطيته.

أسباب طنين الأذن

يعد التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية هو السبب الأكثر شيوعًا لطنين الأذن ويعاني ما يصل إلى 90% من الأشخاص المصابين بطنين الأذن من مستوى معين من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.  

وتسبب الضوضاء ضررًا دائمًا للخلايا الحساسة للصوت في القوقعة، وهو عضو حلزوني الشكل موجود في الأذن الداخلية ويعد النجارون، والطيارون، وعمال إصلاح الشوار  من بين أولئك الذين تعرضهم وظائفهم للخطر، وكذلك الأشخاص الذين يعملون بالمناشير أو الأسلحة أو غيرها من الأجهزة الصاخبة أو الذين يستمعون بشكل متكرر إلى الموسيقى الصاخب، التعرض مرة واحدة لضوضاء عالية مفاجئة للغاية يمكن أن يسبب أيضًا طنين الأذن.

يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الحالات والأمراض الأخرى إلى طنين الأذن، بما في ذلك:

انسداد الأذن بسبب تراكم الشمع، أو التهاب الأذن، أو نادرًا، ورم حميد في العصب الذي يسمح لنا بالسمع (العصب السمعي)

بعض الأدوية - وأبرزها الأسبرين، وأنواع عديدة من المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب، ومدرات البول، ومضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى أدوية الكينين؛  ويُشار إلى طنين الأذن كأثر جانبي محتمل لنحو 200 دواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

عملية الشيخوخة الطبيعية، والتي يمكن أن تسبب تدهور القوقعة أو أجزاء أخرى من الأذن

طنين الاذن، فيتو

مرض منيير، والذي يصيب الجزء الداخلي من الأذن

تصلب الأذن، وهو مرض يؤدي إلى تصلب العظام الصغيرة في الأذن الوسطى
الحالات الطبية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الدورة الدموية وفقر الدم والحساسية وقصور الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية والسكري

مشاكل في الرقبة أو الفك، مثل متلازمة المفصل الصدغي الفكي (TMJ).

إصابات في الرأس والرقبة

يمكن أن يتفاقم طنين الأذن لدى بعض الأشخاص إذا كانوا يشربون الكحول، أو يدخنون السجائر، أو يشربون المشروبات التي تحتوي على الكافيين، أو يتناولون أطعمة معينة، ولأسباب غير واضحة تمامًا للباحثين، يبدو أن التوتر والإرهاق يؤديان إلى تفاقم طنين الأذن.

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