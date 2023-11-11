السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

4 فيتامينات مهمة للحامل تحمي الجنين من التشوهات

فيتامينات مهمة للحامل،
فيتامينات مهمة للحامل، فيتو

فيتامينات مهمة للحامل، تحتاج السيدة الحامل الى نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية الكاملة للجسم والحصول على التغذية الجيدة أمر مهم دائمًا وتساعد الخيارات الغذائية الجيدة أيضًا على تشجيع نمو الجنين الصحي، كما يوجد عدد من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة.

 

فيتامينات مهمة للحامل

واتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل أمر مهم، لانه يعزز النمو الصحي للجنين، لذا، من المهم معرفة كيف تبدو التغذية الصحية أثناء الحمل بحسب موقع cleveland clinic

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أوضحت دراسة طبية ان بعض العناصر الغذائية ضرورية للغاية أثناء الحمل لدرجة توصية الجميع بتناول فيتامين ما قبل الولادة يوميًا لضمان الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، لكن فترة ما قبل الولادة وحدها ليست كافية ومن المهم بنفس القدر اتباع نمط الأكل الصحي أثناء الحمل للحفاظ على صحة جسمك وتشجيع النمو السليم للجنين.

 

فيتامينات مهمة للحامل 

وتشمل أهم العناصر الغذائية المهمة للحامل:

 

الكالسيوم ويجب تناول 1300 ملليجرام  يوميًّا.

يساعد الكالسيوم الجسم على بناء عظام وأسنان قوية. كما يسمح الكالسيوم للدم بالتجلط بشكل طبيعي، ولأعصابك أن تعمل كما ينبغي، ولقلبك أن ينبض بشكل صحيح. وتنتقل هذه الفوائد إلى الجنين أيضًا.

منتجات الألبان

"منتجات الألبان هي أفضل مصدر للكالسيوم، ولكن حتى النساء الحوامل اللاتي لا يتناولن منتجات الألبان أو اللاتي لا يتناولن الكثير من منتجات الألبان لا يزال بإمكانهن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم. 

 

يجب تناول أو شرب منتجات الألبان أو الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم، مثل:

 

الجبن المبستر.

خضراوات ذات أوراق داكنة.

الحبوب المدعمة.

عصير البرتقال.

لوز.

حبوب السمسم.

 

حمض الفوليك ويوصي الاطباء بتناول 600 ميكروجرام يوميًّا أو أكثر.

يستخدم حمض الفوليك لإنتاج الدم الزائد الذي يحتاجه جسمك أثناء الحمل.

 

يساعد حمض الفوليك على تشجيع النمو الصحي لدماغ الجنين والعمود الفقري والحبل الشوكي. 

يشير الأطباء إلى أنه يمكن تجنب 70٪ من عيوب الأنبوب العصبي أثناء نمو الجنين بتناول حمض الفوليك المناسب. وهذا أمر مهم لأن عيوب الأنبوب العصبي ترتبط بحالات مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.

حمض الفوليك

 

يعد حمض الفوليك مكونًا رئيسيًا في فيتامينات ما قبل الولادة، ويجب أن يحتوي الفيتامين على 400 ميكروجرام الموصى بها لمعظم حالات الحمل الصحية

 

يضاف حمض الفوليك أيضًا كمكمل لبعض الأطعمة، مثل الخبز المدعم والحبوب والمكرونة والأرز والدقيق. ويوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل:

 

عدس.

فول.

الخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ والخس واللفت والبروكلي).

فاكهة حمضية.

المكسرات.

فول.

 

فيتامين الحديد

يعد الحديد جزءًا مهمًّا من التطور الصحي لخلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين عبر الجسم، بما في ذلك إلى الجنين ويساعد الحديد على بناء مقاومة للإجهاد والمرض، كما يساعدك على تجنب التعب والضعف والاكتئاب.

فيتامين الحديد

تشمل المصادر الجيدة للحديد أثناء الحمل ما يلي:

 

منتجات الحبوب الكاملة.

فاكهة مجففة.

فول.

السردين.

الخضروات الورقية الخضراء.

 

فيتامين د والكمية المسموح بها: 600 وحدة دولية يوميا.

يعمل فيتامين د مع الكالسيوم لدعم نمو الجنين الصحي، وخاصةً لنمو الأسنان والعظام وصحة الجلد والبصر.

فيتامين د

المصادر الجيدة لفيتامين د هي الحليب المدعم بفيتامين د والأسماك الدهنية مثل السلمون، ويؤدي التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تحويل المادة الكيميائية الموجودة في الجلد إلى فيتامين د ويجب  ارتداء واقي الشمس.

 

البروتين هو عنصر غذائي مهم ضروري للنمو والتطور، ويمد الجسم بالطاقة ويعمل على بناء وإصلاح الدماغ والعضلات والدم وأثناء الحمل، يساعد الحصول على بروتين إضافي في دعم نمو وتطور الجنين الصحي.

 

المأكولات البحرية المطبوخة 

اللحوم والدواجن الخالية من الدهون.

بيض.

فول.

بازيلاء.

منتجات الصويا.

المكسرات والبذور غير المملحة.

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