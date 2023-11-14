الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

ماذا تعرف عن مرض الحمرة، وأين يظهر في الجسم؟

مرض الحمرة، فيتو
مرض الحمرة، فيتو

الحمرة هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الجلد وتحدث بالوجه عندما تسبب البكتيريا ظهور طفح جلدي أحمر فاتح على جلد الوجه وعادةً ما تؤثر عدوى الحمرة على الوجه والساقين.

مرض الحمرة، فيتو 

تشخيص الحمرة

يقوم الأطباء بتشخيص الحمرة عن طريق فحص الأعراض المرئية مثل القروح أو البثور أو الطفح الجلدي المرتفع.
سيأخذ الطبيب أيضًا التاريخ الطبي، ويسأل عن الإصابات أو العمليات الجراحية، ويطلب إجراء فحص دم للبحث عن علامات العدوى. قد يظهر اختبار الدم:

 

مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء (مما يدل على تلف الأنسجة أو العدوى البكتيرية)

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مستويات عالية من بروتين سي التفاعلي (يشير إلى الالتهاب)

علاج الحمرة على الساق والذراع والوجه مختلف

علاج الحمرة هو نفسه بالنسبة لجميع المواقع المصابة، ويشمل تناول المضادات الحيوية، لكن في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى رعاية إضافية في الحالات الشديدة، طبقًا لموقع "Webmd" الطبي.

على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يعاني من تورم مؤلم في الساقين، فيجب عليه إبقائه مرتفعًا.

ما هي مضاعفات الحمرة؟

المضاعفات نادرة عند الأشخاص المصابين بالحمرة، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث مضاعفات.

على سبيل المثال، إذا أصابت البكتيريا الدم، فسوف تنتشر إلى صمامات القلب والعظام والمفاصل ونتيجة لذلك، ستحدث حالة تسمى تجرثم الدم.

تشمل المضاعفات الأخرى ما يلي:

تورم الساق المزمن

تلف صمامات القلب 

التهاب كبيبات الكلى بعد الإصابة بالمكورات العقدية (حالة في الكلى تصيب الأطفال)

الغرغرينا

التهاب الوريد 

نوبات متكررة من العدوى

مرض الحمرة، فيتو

هل يمكنك الوقاية من الحمرة؟

هناك بعض الطرق لمنع الحمرة، وتشمل هذه الحفاظ على صحة البشرة عن طريق ترطيبها، بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب جفاف الجلد والجروح والخدوش لتقليل خطر العدوى.

ولمنع تكرار العدوى، قد يوصى باستخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل مثل البنسلين.

بما أن الحمرة عرضة للتكرار، يجب اتباع هذه التدابير لتجنب الإصابة بالعدوى البكتيرية.

غسل اليدين بشكل متكرر.

استخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول.

ترطب الجسم لمنع الجفاف.

تناول المضادات الحيوية على النحو الذي وصفه الطبيب.

تجنب خدش البشرة

هذه التدابير سوف تساعد في منع العدوى، وعادةً ما تختفي علامات المرض خلال يوم أو يومين ومع ذلك، سوف يستغرق الجلد بضعة أسابيع للعودة إلى حالته الطبيعية ولحسن الحظ، لا توجد ندبات أثناء التعافي من هذه الحالة.

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