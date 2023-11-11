السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أصفرار الجلد مؤشر لمرض التهاب الكبد وهذه أسباب الإصابة

التهاب الكبد، فيتو
التهاب الكبد، فيتو

تضخم الكبد الملتهب إلى ما يتجاوز حجم العضو الطبيعي عادة ما يكون علامة على حالة صحية أكثر خطورة، والتي قد تؤدي إلى التهاب الكبد يمكن أن تنتج أيضًا أعراضًا أخرى.

التهاب الكبد، فيتو

أعراض التهاب الكبد 

وتشمل أعراض الكبد الملتهب ما يلي:

التعب المستمر

اليرقان (حالة تجعل جلدك وبياض عينيك يتحول إلى اللون الأصفر)

الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الوجبة

الغثيان

القيء

ألم في البطن

من الممكن أن تصاب بالتهاب الكبد بسبب الإفراط في تناول الكحول، ويمكن أيضًا أن يتورم الكبد بسبب معالجة الكثير من السموم الأخرى، مثل الكميات الزائدة من عقار الاسيتامينوفين أو المكملات الغذائية والأدوية الأخرى.

Advertisements

أمراض تسبب التهاب الكبد

التليف الكبدي

 تليف الكبد هو تكوين أنسجة ندبية على الكبد بسبب إدمان الكحول أو التهاب الكبد، ويعد التهاب الكبد أحد الآثار الجانبية لتليف الكبد، النسيج الندبي يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بشكل طبيعي ويمكن أن يكون هذا المرض مهددًا للحياة عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من الصعب التراجع عن الأضرار الناجمة عن تليف الكبد ومع ذلك، فإن طلب المساعدة من الطبيب قد يكون قادرًا على الحد من المزيد من الضرر للكبد، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

 

الداء النشواني

 الداء النشواني هو اضطراب نادر في الكبد ناجم عن تراكم بروتين غير طبيعي يسمى الأميلويد، ويمنع الكبد من القيام بوظائفه الطبيعية لا توجد هذه العناصر بشكل شائع في الجسم، ولكنها يمكن أن تتشكل من مزيج من أنواع أخرى من البروتين وتشمل أعراض هذا المرض وجود التهاب في الكبد.

 

مرض الكبد الدهني الكحولي أو غير الكحولي

يحدث مرض الكبد الدهني عندما يبدأ العضو في تخزين كميات زائدة من الدهون وفي حين أن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، قد يعاني آخرون من التهاب الكبد كأثر جانبي، وقد ينتهي بك الأمر أيضًا إلى الإصابة بالتليف، حيث تتشكل الأنسجة الندبية حول مناطق الضرر في الكبد وتتداخل مع أدائه ويمكن أن ينجم مرض الكبد الدهني الكحولي عن الإفراط في شرب الكحول، في حين قد يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى أولئك الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق.

التهاب الكبد، فيتو

علاجات الكبد الملتهب

 يعتمد علاج التهاب الكبد على السبب الجذري للمشكلة، وعادةً ما يقرر الطبيب العلاجات المناسبة للكبد الملتهب اعتمادًا على التشخيص النهائي وعادةً ما يقومون بإجراء فحص بدني حيث يتحسسون البطن للتعرف على حجم الكبد وملمسه وشكله يمكن أن تشمل الاختبارات والإجراءات الأخرى التي قد يقوم بها الطبيب لمعرفة سبب التهاب الكبد.

غالبًا ما يتم علاج الداء النشواني بالعلاج الكيميائي  أو أدوية العلاج الموجهة كما يتم علاج حالة مثل الكبد الدهني من خلال تغييرات نمط الحياة التي تشمل فقدان الوزن، والتقليل من تناول الكحول، وتناول فيتامين E. وقد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة الأكياس الحميدة في الكبد.

أهمها وجود دم في البول، أعراض وأسباب حصوات الكلى

أعراض ارتفاع السكر في الدم وطرق السيطرة عليه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تضخم الكبد الملتهب أعراض الكبد الملتهب ما أعراض التهاب الكبد تليف الكبد مرض الكبد الدهني التهاب الكبد الكبد الدهنى المكملات الغذائية تضخم الكبد فقدان الوزن مرض الكبد الدهني الكحولي مرض الكبد

مواد متعلقة

أفضل علاج للبرد بالأعشاب الطبيعية والأطعمة

الصحة تحذر من مضاعفات مرض السدة الرئوية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

منها العقم، أهم مضاعفات مرض حمى البحر المتوسط وهذه أعراضه

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

القمة العربية الإسلامية بالرياض، محددات موقف مصر بشأن التصعيد العسكري في غزة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 11-11-2023

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

الإعلام العبري: آلاف الجنود في عمق غزة ومستشفى الشفاء محاصر من 4 اتجاهات

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 11-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية