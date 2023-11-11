أصفرار الجلد مؤشر لمرض التهاب الكبد وهذه أسباب الإصابة

تضخم الكبد الملتهب إلى ما يتجاوز حجم العضو الطبيعي عادة ما يكون علامة على حالة صحية أكثر خطورة، والتي قد تؤدي إلى التهاب الكبد يمكن أن تنتج أيضًا أعراضًا أخرى.

التهاب الكبد، فيتو

أعراض التهاب الكبد

وتشمل أعراض الكبد الملتهب ما يلي:

التعب المستمر

اليرقان (حالة تجعل جلدك وبياض عينيك يتحول إلى اللون الأصفر)

الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الوجبة

الغثيان

القيء

ألم في البطن

من الممكن أن تصاب بالتهاب الكبد بسبب الإفراط في تناول الكحول، ويمكن أيضًا أن يتورم الكبد بسبب معالجة الكثير من السموم الأخرى، مثل الكميات الزائدة من عقار الاسيتامينوفين أو المكملات الغذائية والأدوية الأخرى.

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أمراض تسبب التهاب الكبد

التليف الكبدي

تليف الكبد هو تكوين أنسجة ندبية على الكبد بسبب إدمان الكحول أو التهاب الكبد، ويعد التهاب الكبد أحد الآثار الجانبية لتليف الكبد، النسيج الندبي يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بشكل طبيعي ويمكن أن يكون هذا المرض مهددًا للحياة عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من الصعب التراجع عن الأضرار الناجمة عن تليف الكبد ومع ذلك، فإن طلب المساعدة من الطبيب قد يكون قادرًا على الحد من المزيد من الضرر للكبد، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

الداء النشواني

الداء النشواني هو اضطراب نادر في الكبد ناجم عن تراكم بروتين غير طبيعي يسمى الأميلويد، ويمنع الكبد من القيام بوظائفه الطبيعية لا توجد هذه العناصر بشكل شائع في الجسم، ولكنها يمكن أن تتشكل من مزيج من أنواع أخرى من البروتين وتشمل أعراض هذا المرض وجود التهاب في الكبد.

مرض الكبد الدهني الكحولي أو غير الكحولي

يحدث مرض الكبد الدهني عندما يبدأ العضو في تخزين كميات زائدة من الدهون وفي حين أن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، قد يعاني آخرون من التهاب الكبد كأثر جانبي، وقد ينتهي بك الأمر أيضًا إلى الإصابة بالتليف، حيث تتشكل الأنسجة الندبية حول مناطق الضرر في الكبد وتتداخل مع أدائه ويمكن أن ينجم مرض الكبد الدهني الكحولي عن الإفراط في شرب الكحول، في حين قد يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى أولئك الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق.

التهاب الكبد، فيتو

علاجات الكبد الملتهب

يعتمد علاج التهاب الكبد على السبب الجذري للمشكلة، وعادةً ما يقرر الطبيب العلاجات المناسبة للكبد الملتهب اعتمادًا على التشخيص النهائي وعادةً ما يقومون بإجراء فحص بدني حيث يتحسسون البطن للتعرف على حجم الكبد وملمسه وشكله يمكن أن تشمل الاختبارات والإجراءات الأخرى التي قد يقوم بها الطبيب لمعرفة سبب التهاب الكبد.

غالبًا ما يتم علاج الداء النشواني بالعلاج الكيميائي أو أدوية العلاج الموجهة كما يتم علاج حالة مثل الكبد الدهني من خلال تغييرات نمط الحياة التي تشمل فقدان الوزن، والتقليل من تناول الكحول، وتناول فيتامين E. وقد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة الأكياس الحميدة في الكبد.