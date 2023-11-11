وصفات لتقشير البشرة، للتخلص من الجلد الميت والأسمرار

وصفات لتقشير البشرة، تحتاجها كل فتاة حتى يمكنها إزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز نمو خلايا الجلد الجديدة، ويمكن أن يساعد التقشير في تحسين ملمس البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وجعل البشرة أكثر إشراقًا.

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن هناك العديد من الطرق لتقشير البشرة، سواء من خلال استخدام مقشرات الوجه التجارية، أو استخدام مقشرات منزلية مصنوعة من مكونات طبيعية، لتخليص البشرة أولا بأول من الأوساخ التي تتراكم عليها، مكونة الجلد الميت والاسمرار، والتي يمكنها مع الوقت أن تصيب البشرة بالحبوب والبثور.

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مقشرات طبيعية للبشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أنه يمكن صنع مقشرات الوجه المنزلية من مكونات طبيعية موجودة في المنزل، هناك وصفات لتقشير البشرة، الفعالة والمضمونة، والتي تتكون جميعها من المواد الطبيعية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

مقشر الشوفان والعسل

ويحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة الجافة، كما أن العسل له خصائص ترطيبية تساعد على ترطيب البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من العسل

ماء دافئ

طريقة التحضير

اخلطي الشوفان والعسل جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

مقشر السكر والعسل

يساعد السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف. كما أن العسل له خصائص ترطيبية تساعد على ترطيب البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير

اخلطي السكر والعسل جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركه لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

مقشر القهوة

تساعد القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتحفيز الدورة الدموية.

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي القهوة وزيت الزيتون جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركه لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

نصائح لتقشير البشرة

يجب تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

يجب تجنب تقشير البشرة إذا كانت ملتهبة أو مصابة.

يجب فرك البشرة بلطف لتجنب تهيجها.

يجب ترطيب البشرة بعد التقشير.

تقشير البشرة

ترطيب البشرة بعد التقشير

وأكدت خبيرة التجميل، أن البشرة تحتاج بعد التقشير إلى الترطيب، لتجديد الخلايا، وللحفاظ على صحتها وجمالها، كما يمكن أن يساعد الترطيب في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحسين ملمس البشرة، والحفاظ على نعومتها.

هناك العديد من الطرق لترطيب البشرة، بما في ذلك استخدام الكريمات المرطبة والسيروم، وتطبيق ماسكات الوجه، وشرب الكثير من الماء.

ماسكات لترطيب البشرة

تعد ماسكات الوجه طريقة رائعة لترطيب البشرة بعمق، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحضير ماسكات الوجه المرطبة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

ماسك الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة. كما أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد على الحفاظ على صحة البشرة.

المكونات

حبة أفوكادو

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير

اهرسي الأفوكادو حتى يصبح مهروسًا.

أضيفي العسل واخلط جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

ماسك الزبادي والموز

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف. كما أن الموز غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

موزة مهروسة

طريقة التحضير

اخلطي الزبادي والموز جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان والعسل

يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة الجافة، كما أن العسل له خصائص مرطبة تساعد على ترطيب البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من العسل

ماء دافئ

طريقة التحضير

اخلط الشوفان والعسل جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

نصائح لترطيب البشرة

شرب الكثير من الماء مهم للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

استخدام غسول وجه لطيف غير رغوي.

استخدام كريم مرطب على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما.

استخدام واقي الشمس يوميًا.

تجنب الإفراط في استخدام الصابون.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن.

يمكن استخدام أقنعة الوجه المرطبة مرة أو مرتين في الأسبوع.

يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب البشرة بعد الاستحمام.

يمكن استخدام مرطب الشفاه لترطيب الشفاه الجافة والمتشققة.