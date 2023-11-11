منها السرطان، أسباب وأنواع الصفراء عند الأطفال

اليرقان هو حالة مرتبطة بالكبد تسبب اصفرار الجلد وبياض العينين، وأحيانًا أعراض أخرى أقل وضوحًا وعلى الرغم من أنه أمر شائع جدًا ومؤقت عند الأطفال حديثي الولادة، إلا أن اليرقان عند الأطفال يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة طبية أكثر خطورة.

اليرقان هو نتيجة لفرط بيليروبين الدم، وتراكم مادة تسمى البيليروبين في مجرى الدم، ويتم إنتاج البيليروبين أثناء الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء، وهي مادة برتقالية صفراء تمر عادة عبر الكبد وتفرز من الجسم.

Advertisements

الصفراء، فيتو

وعندما تكون هناك مستويات عالية بشكل غير طبيعي من البيليروبين في الدم، يتطور اليرقان وتظهر علامات تغيرات في لون الجلد والعين، ويكون اليرقان عند الأطفال والبالغين أمر غير معتاد وهو مؤشر على وجود مشاكل صحية تتطلب العلاج، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

الأنواع الموجودة عند الأطفال

عند الأطفال حديثي الولادة، يحدث اليرقان عادةً لأن كبد الرضيع لم يكتمل نموه بما يكفي لتكسير البيليروبين وإفرازه بشكل صحيح ومع ذلك، فإن اليرقان لدى الأطفال الأكبر سنًا له أسباب أخري ويمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:

اليرقان الانسدادي، والذي ينتج عن انسداد القناة الصفراوية بين البنكرياس والكبد

اليرقان الكبدي، الذي يظهر في حالة وجود مرض أو تلف في الكبد

اليرقان الانحلالي، الذي يتطور عندما يكون هناك انهيار غير طبيعي لخلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى مستويات مفرطة من البيليروبين في الدم

أعراض الصفراء عند الأطفال

ومن أبرز علامات اليرقان اصفرار الجلد وبياض العينين ويمكن أن يتسبب اليرقان أيضًا في تغير لون سوائل الجسم، مثل البراز الشاحب والبول الداكن.

إذا كان اليرقان لدى الطفل مرتبطًا بحالة طبية خطيرة، مثل التهاب الكبد، فقد يكون لديه أعراض أخرى، بما في ذلك:

حمى

وجع بطن

غثيان

تعب

يجب أن تؤخذ أعراض اليرقان على محمل الجد، ولكن إذا كانت مصحوبة بعلامات أخرى من الضيق، فيجب نقل الطفل إلى غرفة الطوارئ.

أسباب الصفراء عند الأطفال

لليرقان مجموعة من الأسباب المحتملة المتعددة، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا لليرقان ما يلي:

التهاب الكبد

توجد خمسة أنواع أساسية من التهاب الكبد الانتقالي، كل منها ينجم عن فيروس مختلف.

وغالبًا ما يكون التهاب الكبد A نتيجة لاستهلاك الماء أو الطعام الملوث.

وينتقل التهاب الكبد B عن طريق سوائل الجسم، وقد تنقل الأم المصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروس إلى طفلها عند الولادة.

وينتقل التهاب الكبد الوبائي C عادةً عن طريق الدم الملوث أو إبر الأدوية الملوثة، لذلك قد يكون أقل احتمالًا أن يكون سببًا لليرقان لدى الأطفال الصغار.

وغالبًا ما يتطور التهاب الكبد D لدى الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس التهاب الكبد B.

ويمكن الوقاية من التهاب الكبد A والتهاب الكبد B عن طريق اللقاحات، ويحدث نوع آخر من التهاب الكبد، المعروف باسم التهاب الكبد المناعي الذاتي، عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الخلايا السليمة في الكبد.

جميع أشكال التهاب الكبد تنطوي على التهاب الكبد ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا ضررًا خطيرًا لوظائف الكبد.

الصفراء، فيتو

فيروس ابشتاين بار (EBV)

ابشتاين بار هو فيروس شائع جدًا، ويؤثر على الأطفال والبالغين على حدٍ سواء، ويميل إلى الانتقال عن طريق سوائل الجسم، مثل اللعاب.

الطفل الذي يتشارك فرشاة الأسنان أو كوب الشرب مع شخص مصاب بفيروس EBV يكون عرضة للخطر.

حصوات المرارة

حصوات المرارة هي رواسب صغيرة صلبة من الصفراء، وهي سائل هضمي، تتشكل الرواسب في المرارة وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد مباشرة.

ليس من الواضح دائمًا سبب ظهور حصوات المرارة، ولكن قد يكون ذلك بسبب وفرة الصفراء في الكوليسترول لدى طفلك أو وجود كمية كبيرة من البيليروبين في الصفراء، وإذا لم تقم المرارة بإفراغ الصفراء بشكل صحيح، يمكن أن يتراكم السائل ويشكل حصوات في المرارة.

سرطان

قد يسبب سرطان البنكرياس والكبد اليرقان، من بين أعراض أخرى. ومع ذلك، هذه نادرة عند الأطفال.

فقر الدم الانحلالي

توجد عدة أنواع من فقر الدم الانحلالي، ولكنها جميعًا تسبب تدمير خلايا الدم الحمراء وإزالتها بمعدل أسرع من المعدل الصحي والطبيعي، ويمكن أن يكون فقر الدم الانحلالي حالة وراثية، تنتقل من أحد الوالدين أو كليهما، أو يمكن أن ينجم عن عدوى أو أحد أمراض المناعة الذاتية، من بين أمور أخرى.