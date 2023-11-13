الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

منظمة أطباء بلا حدود تفقد التواصل مع طواقمها في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنها فقدت التواصل مع طواقمها الذين يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وسط اشتباكات وقصف عنيف يدور حوله.

فقدان الاتصال بطواقم أطباء بلا حدود

وقالت المنظمة في رسالة نشرتها على حسابها بمنصة "إكس": "منذ الليلة الماضية، لم نتمكن من الاتصال بموظفينا في مستشفى الشفاء. وأفاد موظفون آخرون في منظمة أطباء بلا حدود في مدينة غزة أن القتال في محيط مستشفى الشفاء لم يتوقف".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن الطاقم الطبي والمرضى المصابين بأمراض خطيرة والنازحين ما زالوا محتجزين في مستشفى الشفاء، ودعت المنظمة إلى عدم مهاجمة المستشفيات ووقف إطلاق النار.

من ناحيته، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد، إن المنظمة تمكنت من التواصل مجددا مع العاملين في مجال الصحة بمستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة الفلسطيني.

خروج مستشفى الشفاء بقطاع غزة عن الخدمة

وأضاف عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: للأسف خرج المستشفى عن الخدمة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد، إن الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.
وأضاف جوتيريش في مقابلة لشبكة (سي.إن.إن): “لا يمكنك استخدام الأشياء  التي فعلتها حماس باعتبارها سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مضيفا أن 101 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب بين حماس وإسرائيل.

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وكان المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية قد دعوا اليوم إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات المستمرة على المستشفيات في غزة.
وقالوا في بيان إن الرعب يتملكنا من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، ومنهم أطفال.
وأكد البيان أن الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى، دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وأشار تصريح بوريل يوم الأحد، إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
وقال في بيان "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".
وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".
وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".
 

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