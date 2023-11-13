الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب نقص الوقود، وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى بمجمع الشفاء في غزة

العناية المركزة بمستشفى
العناية المركزة بمستشفى الشفاء، فيتو

غزة الآن ، أكد يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى في قسم العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وأضاف أبو الريش: "نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح".

وكانت إدارة المستشفى، قد أعلنت أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن الممرضين يلجأون إلى إجراء التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة.

وفي السياق ذاته، أشار طبيب في منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.

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انقطاع الإمدادات عن المستشفى

وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، أفاد شهود عيان في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، بوفاة مريضين داخل قسم العناية المركزة في المجمع، إثر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه وانقطاع الإمدادات.

كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنها فقدت التواصل مع طواقمها الذين يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وسط اشتباكات وقصف عنيف يدور حوله.

الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف

وسبق أن حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من أن "الأطفال الرضع في مستشفى القدس في غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

 مجمع الشفاء الطبي

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

منظمة أطباء بلا حدود تفقد التواصل مع طواقمها في غزة

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