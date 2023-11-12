هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي الجليل إلى 14 إسرائيليا

ذكرت تقارير إسرائيلية مساء اليوم الإثنين ارتفاع عدد مصابي الجليل إلي 14 إسرائيليا بعضها في حالة حرجة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين جراء قصف مضاد للدبابات في الجليل الأعلى اليوم الأحد إلى 14 إسرائيليا، حالة بعضهم حرجة.

إصابة جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون



وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون من بينها في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.

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حــ ـزب الله ينشر لقطات لما يقول إنها استهداف تجمُّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي عند الحدود اللبنانية #الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/c5yoqBP7hU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".



وشمل قصف من لبنان أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنه مناطق عكا شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" في الجليل الأعلى.



وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

عرض حزب الله اللبناني اليوم الأحد مشاهد من استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

حزب الله يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ مضادة للدروع





ونشر الإعلام الحربي التابع لـ حزب الله، مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف، نقاط لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".



قذائف حزب الله تتسبب فى هبوط بورصة إسرائيل



ووفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب هبطت بشكل حاد عقب إطلاق حزب الله صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه المستوطنات القريبة من الحدود مما أوقع عدة إصابات خطيرة بين المستوطنين.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها انتقلت بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرائدة، إلى التراجعات بعد أنباء عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.



وحسب الصحيفة فأن مؤشر تل أبيب 35 الذي ارتفع بنسبة 0.1% انخفض الآن بنحو 1.5%، على غرار مؤشر تل أبيب 125.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 مستوطنين في هجوم شنه مسلحون بصاروخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

