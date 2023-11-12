الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحيفة عبرية: إصابة 18 إسرائيليا بقذائف أطلقت من لبنان

إطلاق قذائف،فيتو
إطلاق قذائف،فيتو

أفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية، فى نبأ عاجل أن عدد الإصابات وصل إلى 18 إسرائيليا بينهم جنود ومدنيون فى حالات خطرة، فى حادثين منفصلين نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون من الأراضى اللبنانية بشمال إسرائيل.

الإعلام العبري يكشف حصيلة إصابات الجبهة الشمالية


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحادث الأول أصاب 6 مدنيين بإصابات خطيرة لعمال شركة الكهرباء نتيجة إطلاق تنظيم حزب الله اللبناني صواريخ مضادة للدبابات، وفى حادث آخر أصيب 7 من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون بمنطقة كريات الساحلية التى استهدفت للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة.


إصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

 

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 7 من جنوده إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وطلبت السلطات المحلية في الجليل الأعلى من السكان البقاء في منازلهم والدخول إلى ملاجئهم بسبب المخاوف الأمنية.

اشتعال الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، اشتعلت الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

حزب الله يعرض مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال في جنوب لبنان (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون قرب حدود لبنان

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