أخبار الفن اليوم.. وفاة الفنان عثمان محمد علي.. وحقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن تقديم مسرحياته في موسم الرياض

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي كانت أبرزها كالتالي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا، حيث تقام صلاة الجنازة غدا الأثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ما زال اسم الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، مسيطرا وذلك بعد الهجوم الذى تعرض له، عقب الفيديو المنتشر له، والذى هاجم فيه الفنان الشاب محمد سلام، لاعتذاره عن تقديم مسرحيات في موسم الرياض، خلال الفترة الحالية لتعرض غزة للحرب والإبادة الجماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين، عن تقديم بيومي فؤاد اعتذاره عن استكمال عرض مسرحياته في موسم الرياض، وذلك للهجوم الذى تعرض له في الساعات الماضية، ودفعه لغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشف مصدر لـ "فيتو" حقيقة الأمر، حيث قال إن المنشورات التى انتشرت في ذلك الأمر، ليس لها أساس من الصحة، وإنه يستكمل عمله، بصورة طبيعية، ولم يتقدم بأي نوع من الاعتذار.

كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت سهر الصايغ قائلة: “الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل”.

أعلنت الفنانة علا غانم، استعدادها لتقديم مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية في عمل فني.

في هذا السياق قالت الفنانة علا غانم خلال لقائها ببرنامج IT'S SHOW TIME، الذي يُعرض على قناة cbc: "معروض عليا أقدم مشواري الفني وحياتي في عمل فني، ولو هيتكتب بشكل يليق وفيه كل التفاصيل أنا مش هبخل على جمهوري أبدًا إننا نعمل حدوتة حقيقة".

عمرو دياب يكشف موعد عودة حفلاته الغنائية ويغلق التعليقات عبر إنستجرام

أعلن النجم عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير (إنستجرام) عن موعد عودته لتقديم حفلاته الغنائية من جديد وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أحداث غزة.

وكشف عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًّا مميزًا وذلك يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق ومحبي الهضبة.