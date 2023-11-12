الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو دياب يكشف موعد عودة حفلاته الغنائية ويغلق التعليقات عبر إنستجرام

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أعلن النجم عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير (إنستجرام) عن موعد عودته لتقديم حفلاته الغنائية من جديد وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أحداث غزة.

حفل عمرو دياب في دبي

وكشف عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًّا مميزًا وذلك يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق ومحبي الهضبة.

View this post on Instagram

A post shared by Amr Diab (@amrdiab)

Advertisements

توقف حفلات عمرو دياب

وكان عمرو دياب أعلن في وقت سابق عن توقف مشروعاته الفنية وحفلاته، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لأكثر من شهر. 


دعم عمرو دياب لـ غزة 

وكان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

التفاصيل الكاملة لمشاريع عمرو دياب الفنية المؤجلة

عمرو دياب عن تأجيل حفله في الإمارات: قلوبنا مع شعب فلسطين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

عمرو دياب حفل عمرو دياب أبو ظبي الإمارات انستجرام

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمشاريع عمرو دياب الفنية المؤجلة

عمرو دياب عن تأجيل حفله في الإمارات: قلوبنا مع شعب فلسطين

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12

هجوم مباغت على إسرائيل، تفاصيل 12 ساعة غير مسبوقة من المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال ( فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـثانية عشرة

نتنياهو يوبخ وزيرا في حكومة الاحتلال بسبب تصريحات عن نكبة غزة، التفاصيل كاملة

صحيفة عبرية: لا مفر من اندلاع حرب واسعة النطاق مع حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قصة حفل المنصورية المثير للجدل وكيف انتهى بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية