عمرو دياب يكشف موعد عودة حفلاته الغنائية ويغلق التعليقات عبر إنستجرام

أعلن النجم عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير (إنستجرام) عن موعد عودته لتقديم حفلاته الغنائية من جديد وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أحداث غزة.

حفل عمرو دياب في دبي

وكشف عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًّا مميزًا وذلك يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق ومحبي الهضبة.

توقف حفلات عمرو دياب

وكان عمرو دياب أعلن في وقت سابق عن توقف مشروعاته الفنية وحفلاته، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لأكثر من شهر.



دعم عمرو دياب لـ غزة

وكان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.