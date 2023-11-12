الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

علا غانم: أفكر في تقديم مسيرتي من خلال عمل فني

علا غانم , فيتو
علا غانم , فيتو

أعلنت الفنانة علا غانم، استعدادها لتقديم مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية في عمل فني.

 

في هذا السياق قالت الفنانة  علا غانم خلال لقائها ببرنامج IT'S SHOW TIME، الذي يُعرض على قناة cbc: "معروض عليا أقدم مشواري الفني وحياتي في عمل فني، ولو هيتكتب بشكل يليق وفيه كل التفاصيل أنا مش هبخل على جمهوري أبدًا إننا نعمل حدوتة حقيقة".

فيما تحدثت علا غانم عن عودتها للفن قائلة: "ابتعدت لـ 7 سنوات عن الساحة الفنية وكان نفسي أحس بحب وتشجيع الجمهور لي، لأني من الممثلات اللاتي لا يقول لهن أحد كلمة برافو حتى تحافظن على أدائهن القوي".

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واضافت علا: "في النهاية شعرت بحب الناس لي وردود الأفعال الإيجابية حول عودتي فاقت توقعاتي".

 

وتابعت بقولها: "كنت فاكرة إني لما هبعد أعمالي هتبعد معايا ولكن مفيش شهر بيعدي إلا وعمل بيتعرض على الشاشة، وده بيدل على أن الجمهور بيحبني، وأنا حقيقي مقدرة حب الجمهور وأوعده أن اللي جاي أحسن كتير".

 

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الفنانة علا غانم علا غانم مسيرتها الفنية فنانة مشواري

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