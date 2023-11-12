حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

ما زال اسم الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، مسيطرا وذلك بعد الهجوم الذى تعرض له، عقب الفيديو المنتشر له، والذى هاجم فيه الفنان الشاب محمد سلام، لاعتذاره عن تقديم مسرحيات في موسم الرياض، خلال الفترة الحالية لتعرض غزة للحرب والإبادة الجماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين، عن تقديم بيومي فؤاد اعتذاره عن استكمال عرض مسرحياته في موسم الرياض، وذلك للهجوم الذى تعرض له في الساعات الماضية، ودفعه لغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

Advertisements



وكشف مصدر لـ "فيتو" حقيقة الأمر، حيث قال إن المنشورات التى انتشرت في ذلك الأمر، ليس لها أساس من الصحة، وإنه يستكمل عمله، بصورة طبيعية، ولم يتقدم بأي نوع من الاعتذار.

وكان الفنان بيومي فؤاد قد بدأ تقديم ثاني مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام، والتي يشارك في بطولتها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني.

وكان أول عروض المسرحية الجمعة الماضية على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، حيث يتم عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر الجاري.

ويحصل بيومي فؤاد عن مشاركته في المسرحية على ربع مليون دولار، بمعدل 50 ألف دولار في الليلة الواحدة خلال عرض 5 أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريالا سعوديا، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريالا سعوديا.

وتدور قصة المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا لكي يستطيع تنفيذه لا بد أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، فيحاول تحقيق هذا الأمر.

وكان بيومي فؤاد قد واجه هجوما جماهيريا عنيفا على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعدما تم تسريب فيديو له بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض يتحدث فيه بشكل سيئ عن زميله محمد سلام أمام الجمهور السعودي، كما اعتبر البعض أسلوبه سيء ويقلل من الفن المصري، مما جعله يغلق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الجمهور مهاجمته على صفحاته وإزالة الإعجاب بها لعدم متابعته مرة أخرى.