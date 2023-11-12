عائلة الحاج متولي أبرز أعماله

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا، منذ قليل.

وقال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"فيتو" "إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي".

من هو الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

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كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.



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