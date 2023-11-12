نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

سهر الصايغ

وكتبت سهر الصايغ قائلة: “الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل”.

وتابعت: “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله”.

Advertisements