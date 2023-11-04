نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

أسعار الطماطم في الأسواق، سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات ارتفاعًا بنحو جنيه، خلال تعاملات السبت 4 نوفمبر 2023، ليصل أعلى سعر للكيلو نحو 11 جنيهًا في سوق الجملة، فمتى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي

يقول النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة ببداية شهر أكتوبر الماضي، الذي ارتفعت فيه أسعار الطماطم لتتخطى سعر الـ 14 جنيهًا في سوق الجملة، وكانت أسعارها تتخطى الـ 20 جنيهًا في عدد من المناطق بالمحافظات.

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أسعار الطماطم تختلف في الريف عن المناطق الراقية

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم الحالية في الأسواق ما بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، وهناك اختلاف في أسعار الطماطم في الريف والمناطق الشعبية عن المناطق الراقية، إذ ترتفع أسعار الطماطم في المناطق الراقية عن سعر 15 جنيهًا.

وأضاف «أبو اللوز» أن المهم هم توافر الطماطم في الأسواق، وانخفاضها في الأسواق الشعبية وفي الريف، وأن تصل إلى الغالبية العظمى من الشعب بأسعار مناسبة.

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وقال «أبو اللوز» أزف بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ حاليًا يتم طرح بشائر إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.

شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم لهذا السبب

وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن خلال شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم، وذلك مع كثرة المعروض منها مع طرح إنتاجية عروة الأقصر، التي ستبدأ في 15 ديسمبر المقبل.

سوق الخضراوات يحكمه العرض والطلب

وأشار إلى أن سوق الخضراوات يحكمه العرض والطلب، ومع زيادة المعروض من الطماطم ستنخفض الأسعار، ما دام المعروض يتناسب مع طلبات الشراء، ودائمًا تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية مواسمها بسبب زيادة المعروض.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في الأسواق

تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الطماطم في أسواق الخضراوات

ووفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر الطماطم في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات نحو 14.2 جنيه، لتتراوح أسعار الطماطم في الأسواق من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق.