بنك مصر يعلن عن فتح حساب كنانة بلس الإسلامي ذو العائد اليومي

أعلن بنك مصر لعملائه عن فتح حساب كنانة بلس الإسلامي ذو العائد اليومي بالعملة المحلية مجانا من خلال BMOnline ، واوضح بنك مصر في رسالة نصية لعملائه علي الهواتف المحمولة ان ذلك بعائد متغير يصل الي 12.625%، كما يقدم بنك مصر خدمات متعددة لارضاء عملائه في كافة الفروع المنتشرة في انحاء الجمهورية ومنها فتح الحساب الجاري وفق عدد من المميزات التي تسهم في جذب العملاء للبنك.

وتشمل قائمة مميزات الحساب الجاري في بنك مصر مايلي:

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مميزات الحساب الجاري

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفيه، بطاقات الصراف الآلي، الانترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

امكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات علي الحساب.

يقدم بنك مصر خدمات عديده ومتنوعه للعملاء سواء كانوا افراد او شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات

وتشمل مميزات بطاقه فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

الفرق بين الحسابات في بنك مصر

من جانب اخر يسعي العديد من عملاء بنك مصر لمعرفة الفرق بين الحساب النمطي الجاري والحساب الإسلامي والت يتم تقديمها للعملاء من خلال حساب اكسبريس في فروع البنك.

ويقدم حساب إكسبريس نوعين من الحسابات:

اولا الحساب النمطي:

هو حساب جاري تحت الطلب يُفتح باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محدده.

ويمكن للعملاء التمتع بسهولة سحب وايداع أموالهم في أي وقت، كما يمكنهم إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية.

فتح الحساب في بنك مصر

ويتم فتح الحساب بأحد الفروع النمطية ويمكن للعميل اجراء كافة معاملاته البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

مميزات الحساب الجاري

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفيه، بطاقات الصراف الآلي، الانترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

امكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب