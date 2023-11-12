البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
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