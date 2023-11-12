الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

Advertisements

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين أسعار المستهلكين البنك المركزى المصرى تراجع التضخم

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول فى مرمى برينتفورد

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

صحيفة أمريكية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بموافقة ثلاثية

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية