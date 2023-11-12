وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لأهالي الأسرى عودتهم بقتال أو صفقة

الأسرى الإسرائيليون، وعد يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في لقائه أهالي الأسرى والرهائن في غزة، بالتزامه بإعادتهم إلى تل أبيب.

صفقة أو نشاط عملياتي لإعادة الأسرى

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الأسرى: “ملتزمون بإعادة أحبائكم سواء من خلال نشاط عملياتي أو من خلال صفقة”.



متى تنتهى الحرب علي غزة؟ وزير دفاع الاحتلال يجيب

ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله: “ليس لدينا جدول زمني للحرب ومستمرون حتى إعادة المختطفين”.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس، وأنها فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة.

Advertisements



وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، قال نتنياهو إن الاحتلال لن يقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مدعيا أنه إذا لم تنتصر دولة الاحتلال في حرب غزة فإن التهديد سيطال المنطقة بأكملها، وذلك علي حد قوله.

وتابع زاعما: "عرضنا إدخال الوقود إلى مستشفى الشفاء في غزة وحماس رفضت استلامه، ولا نريد من المجتمع الدولي أن ينتقد حربنا في غزة"، مطالبا بضرورة أن يكون لجيش الاحتلال حضور في القطاع".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى



وفي وقت سابق من اليوم كشف جيش الاحتلال عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.