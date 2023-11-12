الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لأهالي الأسرى عودتهم بقتال أو صفقة

وزير الدفاع الإسرائيلي،
وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

الأسرى الإسرائيليون، وعد يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في لقائه أهالي الأسرى والرهائن في غزة، بالتزامه بإعادتهم إلى تل أبيب.

 

صفقة أو نشاط عملياتي لإعادة الأسرى

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الأسرى: “ملتزمون بإعادة أحبائكم سواء من خلال نشاط عملياتي أو من خلال صفقة”.


متى تنتهى الحرب علي غزة؟ وزير دفاع الاحتلال يجيب

ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله: “ليس لدينا جدول زمني للحرب ومستمرون حتى إعادة المختطفين”.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف القتال في غزة حتى عودة الأسرى

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

 

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس، وأنها فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة.

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وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، قال نتنياهو إن الاحتلال لن يقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مدعيا أنه إذا لم تنتصر دولة الاحتلال في حرب غزة فإن التهديد سيطال المنطقة بأكملها، وذلك علي حد قوله.

وتابع زاعما: "عرضنا إدخال الوقود إلى مستشفى الشفاء في غزة وحماس رفضت استلامه، ولا نريد من المجتمع الدولي أن ينتقد حربنا في غزة"، مطالبا بضرورة أن يكون لجيش الاحتلال حضور في القطاع".

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80 رهينة من النساء مقابل أسيرات، تفاصيل صفقة منتظرة بين إسرائيل وحماس

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى 
 

وفي وقت سابق من اليوم كشف جيش الاحتلال  عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

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