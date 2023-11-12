الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة على عدة محاور فى غزة بين الاحتلال والمقاومة، والفصائل تقصف المستوطنات

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

غزة الأن، تتواصل الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية فى القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور، بينما تستمر الفصائل فى قصف مستوطنات غلاف غزة، برشقات الصواريخ وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

 

سرايا القدس تستهدف طائرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو
 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إنه "تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية".

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وأعلنت "كتائب القسام" في لبنان، "مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

الجيش الإسرائيلى يقصف محيط مستشفى الشفاء

كما أشارت القسام، إلى أنها "قصفت تحشدات لقوات العدو في كيبوتس "حوليت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 3 دبابات وناقلة جند على محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين 105".

ونشرت "سرايا القدس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي" (إيتان) بصاروخ أرض جو.

وأفادت روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي في مناطق محيط مستشفى الشفاء الطبي.

نوشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي" (إيتان) بصاروخ أرض جو.

وأضافت "السرايا": "استهداف سرايا القدس طائرة صهيونية من نوع هيرون تي بي (إيتان) وإصابتها إصابة مباشرة".

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