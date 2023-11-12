80 رهينة من النساء مقابل أسيرات، تفاصيل صفقة منتظرة بين إسرائيل وحماس

كشف مسؤول أمريكي عن وجود صفقة محتملة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل، تشمل إطلاق سراح نساء وأطفال.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إن الصفقة التي تناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 سيدة وطفلا، مقابل الأسيرات لدى إسرائيل.

التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”الأمريكية، إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه.

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حركة حماس تعلق المفاوضات بشأن تبادل الأسرى

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلا عن مسؤول فلسطيني بأن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الأسري الإسرائيليين بسبب تصرفات الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي.

كشفت تقارير إخبارية مساء اليوم الأحد، عن "مقتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة عسكرية في البحر المتوسط، أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عـسـكـري.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال مسؤول فلسطيني: "حركة حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".



