الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

80 رهينة من النساء مقابل أسيرات، تفاصيل صفقة منتظرة بين إسرائيل وحماس

أسرى إسرائيل لدى
أسرى إسرائيل لدى حماس، فيتو

كشف مسؤول أمريكي عن وجود صفقة محتملة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل، تشمل إطلاق سراح نساء وأطفال.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إن الصفقة التي تناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 سيدة وطفلا، مقابل الأسيرات لدى إسرائيل.

التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية

 

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”الأمريكية، إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه.

Advertisements

حركة حماس تعلق المفاوضات بشأن تبادل الأسرى 

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلا عن مسؤول فلسطيني بأن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الأسري الإسرائيليين بسبب تصرفات الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي.

 

كشفت تقارير إخبارية مساء اليوم الأحد، عن "مقتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة عسكرية في البحر المتوسط، أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عـسـكـري.

وبحسب  وكالة «رويترز» الإخبارية، قال مسؤول فلسطيني: "حركة حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".


 

بسبب أوكرانيا وإسرائيل، البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في أمريكا

البيت الأبيض: إسرائيل التزمت بشكل كامل بالهدن الإنسانية وستخطر المدنيين بها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المقاومة الفلسطينية تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى

مواد متعلقة

أمريكا تكشف موقفها من مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن بوست: معاناة غزة هددت مكانة أمريكا عالميًّا

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا

من يتولى قيادة وإدارة غزة؟ الأمين العام للأمم المتحدة يكشف الحكام الأفضل للقطاع

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر أجهضت خطة نتنياهو الشيطانية

إحباط محاولة اختراق موقع شركة ميناء القاهرة الجوي

عثمان محمد علي، أصيب بجلطة أثناء التصوير في 2022، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما هذا العام

80 رهينة من النساء مقابل أسيرات، تفاصيل صفقة منتظرة بين إسرائيل وحماس

صن داونز يسيطر على جميع الجوائز الفردية لبطولة الدوري الأفريقي

غلق باب التقديم لوظائف صندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري 15 نوفمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

SNL يقدم مسرحية ساخرة عن مذكرات بريتني سبيرز (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية