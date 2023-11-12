بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة

زين طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة الجامعة بتصميمات خادعة للبصر في إطار تصميم محاكاة لأحد فصول الحضانة بمشروعهم التصميمي ( مدرسة دولية بمدينة المنصورة الجديدة ).



وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية والدكتورة علياء عباس مدرس العمارة بالكلية.

قام طلاب العمارة بتزيين فراغات جامعة المنصورة الجديدة بتصميمات مبهرة خادعة للبصر، جنبا إلى جنب مع عمل محاكاة لأحد فصول الحضانة التي تمثل عنصر تصميمي داخل إطار مشروعهم التصميمي لهذا الفصل الدراسي.

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وقد أفاد الدكتور وائل صديق أستاذ العمارة والتصميم البيئي بان هذه التصميمات كانت نتاج تعاون الطلاب من الفرقة الأولي والفرقة الثانية ببرنامج العمارة البيئية بالكلية من خلال مادتي التصميم المعماري والتدريب البصري وأن تعاون الطلاب وحرصهم علي جودة الأعمال وتطبيق نظريات العماره كان مبهرا ومثيرا للاعجاب وان روح العمل الجامعي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجامعة من اكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي في جميع الميادين الحقلية.

و قد أثنى الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة علي التصميمات وجودتها و قام معاليه بمحاوره احد الاطفال داخل الفراغ التعليمي المخصص محاكاة لأحد الفصول التعليمي الذي تم استقدامه من طرف طلاب العمارة استكمالا للمشهد والصورة البصرية للمشروع

وأوضح أن جامعة المنصورة ستتبني مشروع لتنمية مهارات أطفال مدينة المنصورة الجديدة بالتعاون مع الجامعة بالمجالات المختلفة على خلفية هذا الحدث المعماري.