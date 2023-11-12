قصف ملائكة الرحمة، إسرائيل تبدأ تنفيذ مخطط تدمير مستشفيات غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مخططه لتفريغ مستشفيات غزة، بهدف دفع سكان شمال القطاع للهجرة إلى جنوب الوادى، فى ظل توقف جميع الخدمات الإنسانية التي تشمل العلاج والغذاء والتعليم والوقود.

إسرائيل تدمر مستشفيات قطاع غزة

ومنذ أمس السبت، بدأت إسرائيل محاصرة مستشفيات القطاع ونفذت قصفا مدفعيا عليها، كما شملت التهديدات قصفها بالطيران الحربي، مطالبة المرضى والجرحى بمغادرتها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح ما اسماه "ممر آمن" من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر في شمال قطاع غزة لتمكين المدنيين من النزوح جنوب الوادي.

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له إ٥ن هذه الخطوة تأتي في أعقاب النداءات المتكررة التي تم توجيهها لسكان غزة للإخلاء من شمال غزة حفاظا على سلامتهم.

ممرات آمنة لتفريغ مستشفيات غزة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الأيام الأخيرة، تحدث ضابط كبير في إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة عدة مرات مع مدير مستشفى الشفاء وقدم له ممرات محتملة من المستشفى.

وتابع المزاعم في بيانه قائلا: "قام جنود الجيش بفتح وتأمين ممر يمكن السكان المدنيين من الإخلاء سيرا على الأقدام وبواسطة سيارات الإسعاف من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر".

مستشفى الشفاء في #غزة ينقطع عن العالم وسط حصار إسرائيلي مطبق pic.twitter.com/zYpOhcP6ei — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2023

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن "حركة حماس تواصل استخدام المباني المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، لتنفيذ أنشطتها الإرهابية".

حماس تنفى استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ندد باستهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات وبداخلها مدنيون نازحون بذريعة أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية.

وقال عزت الرشق: إن "استهداف الاحتلال للمستشفيات والنازحين بداخلها جريمة حرب، محاولات التعتيم الإعلامي من قبل الاحتلال لم تفلح والعالم يرى بالصوت الصورة استهداف المؤسسات الصحية".

وأكد القيادي فى حركة حماس، أن "ترويج الاحتلال لاستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية أو من قبل قادة حماس أكاذيب لا أساس لها من الصحة".

مستشفى الشفاء، فيتو

وقصفت قوات الجيش الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة، وبينها مجمع الشفاء مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي الذي تعرض لقصف مكثف على مدار الأيام الماضية.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

وتسخر دوائر سياسية من أكذوبة الاحتلال حول استخدام حركة حماس، مستشفيات قطاع غزة كمقرات أمنية أو وجود شبكة أنفاق أسفلها كما يزعم المحتل، نظرا لكون غالبية القطاع تم تدميرها عام 2021 فى العدوان الأخير واعيد إنشاء أغلبه من جديد، كما يصعب استخدام مقرات صحية بهدف تحضيرات عسكرية.

نتنياهو يزعم عرض توصيل الوقود لمستشفى الشفاء

أيضا زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة، الذي توقف عن العمل في خضم قتال عنيف مع حماس، لكن الحركة رفضت استلامه.

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وزعم نتنياهو فى مقابلة مع "إن.بي.سي" الأمريكية، عرضنا في الواقع الليلة الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لأننا ليس لدينا معركة مع المرضى أو المدنيين على الإطلاق".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لإجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء، الأحد، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن من بالداخل ما زالوا محاصرين وإن ثلاثة أطفال حديثي الولادة توفوا، والعشرات عرضة للخطر بسبب انقطاع الكهرباء.

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