مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

زيف إعلام إسرائيل، كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي زيف الدعاية الإسرائيلية، بعد انتشار مقطع فيديو، عبر حسابات إسرائيلية، ظهرت فيه سيدة تدعى أنها طبيبة من مستشفى "الشفاء" في غزة، وزعمت أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تقوم بسرقة الوقود والأدوية من المستشفى، وأخذت في تخويف أهالي غزة من المقاومة، وطالبتهم بالهروب من المستشفى.

مجندة إسرائيلية تدعى أنها طبيبة من غزة

وعن زيف الإعلام الإسرائيلي، بعد تداول العديد من النشطاء في إسرائيل، وأمريكا مقطع الفيديو، الذي يروج فيه لإحدى السيدات، مدعية أنها طبيبة من مستشفى الشفاء بغزة، وأخذت تبكي محذرة من حماس، وكانت تتحدث بلغة عربية وإنجليزية ركيكة، وتختلف عن لكنة أهل غزة.

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بلغة ركيكة مجندة إسرائيلية تهاجم المقاومة، فيتو

بعد انتشار الفيديو عبر النشطاء الإسرائيليين والأمريكان، قام عدد من النشطاء العرب بتحليل الفيديو، حيث اكتشفوا أن المتحدثة هي إحدى المجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجيد اللغة العربية لحد ما، لكنها تتحدثها بشكل ركيك، وظهر بذلك خداع وزيف الإعلام الإسرائيلي وخداع المخابرات الإسرائيلية، التي قامت ببث الفيديو، في محاولة لتحقيق بعض المكاسب على المقاومة، بعد أن ثبت نجاح إعلام المقاومة في الغرب وفي الدول العربية.

إسرائيلية تزعم استيلاء حماس على الدواء والوقود

كانت المجندة الإسرائيلية تتحدث بلغة إنجليزية ركيكة وتزعم أن حماس يأخذون كل شيء من المستشفى قائلة: "يا الله لا أعتقد أن هذا موجود، لكن العالم يجب أن يعرف ما الذي تفعله حماس هنا، أنهم دخلوا إلى المستشفى وأخذوا الوقود والدواء، لو سمحتوا اهربوا ولا تبقوا هنا" وبلكنة عربية ركيكة أخذت تردد المجندة في جيش الاحتلال "أطلعوا من هون".

منصات اسرائيلية وأمريكية تروج لفيديو تتحدث فيه على حسب ادعاءاتهم دكتورة من مستشفى الشفاء بغزة وتبكي أثناء حديثها بأن " حـ،ـماس تقوم بسرقة الأدوية من المستشفى وتطالب الناس بالهروب من المستشفى ( مستشفى الشفاء ) وعدم البقاء به ". إلا أن نشطاء عرب قاموا بتحليل الفيديو ليكتشفوا ركاكة pic.twitter.com/gclXLZF07n — faiçal el faiçal (@SamiMari2) November 12, 2023

أثار مقطع الفيديو المزيف ردود أفعال واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن لكنة المجندة الإسرائيلية ركيكة وليست لكنة أهل غزة، وكشف عن أخطاء وقع فيها الإعلام الإسرائيلي، الذي بث المقطع، ومنها وجود كهرباء في المستشفى التي تتحدث المجندة منها، في حين مستشفى "الشفاء" ليس بها كهرباء، كما أن شكل وملابس المجندة بدا عليها الارتياح، ولم يظهر صوت الطائرة "الزنانة" في خلفية الفيديو، وهو الصوت المسيطر على الأحداث في غزة، وفوق مستشفى الشفاء، قبل القصف.

النشطاء يكشفون أخطاء فيديو المجندة الإسرائيلية

علق الناصر أحمد قائلًا: "لكن المشكلة الكثيرين سيسوقون للفيديو ويصدقوه: لهجتها العربية والإنجليزية أيضا مكسرة وركيكة، ماذا يضمن لنا أن هذا المقطع لم يتم تصويره في إحدى مستشفيات إسرائيل مع هذه الممثلة مع إضافة صوت التفجيرات في خلفية المقطع؟"

وقال محمود الحسيني: "اوسكار من عندي لأسوأ أداء تمثيلي"

كهرباء المستشفى تثبت زيف المجندة، فيتو

ورد إسلام قتاتا فقال: "مستشفى الشفاء لا يوجد فيه كهرباء، نسيوا تفصيله الكهرباء معلش حاولوا كمان مرة علشان لا سمح الله تنجحوا"

وقالت ميسون مهران: "مافي كهربا بالمشفى معليش اسرائيل حاولوا مرة ثانية"

أما أحمد المكي فقال: "المارة الجاية قوموا باضافة صوت الزنانة لخلفية الصوت"

وقال عماد الشوبكي: "شكل المستشفى مو الشفاء يبدو مستشفى هداسا"

أما أحمد خليفة فقال: "فرشة وتمهيد لعملية إختطاف الأطفال، لا بد من إختراع تبريرات، إعلام الموساد كالعاده".

الكوميديا الإعلامية الفاشلة لجيش الاحتلال

وقالت سندس أبو غوش: "هناك شيء واحد يجب إضافته، عندما تسمع قنابل قريبة منك، فإن الأولوية هي التحدث عنها والهرب لمكان آمن، فهذه القنابل يمكن أن تقتل الطفل البالغ من العمر 5 سنوات الذي تحاول مساعدته. وليس التحدث عن ما أخذته حماس منك."

وعلق فهد قائلًا: "لغتها الانجليزيه ركيكة واضح انها هنديه لكن ما علاقتها في الصهاينة هل هي هندوسية متعاونه معهم؟؟ احتمال!"

مجندة إسرائيلية تزعم سرقة حماس لوقود المستشفى، فيتو

أما عبد الله كيانى فقال: "من آخر حلقات الكوميديا الإعلامية الفاشلة لجيش الٱحتلال، منصات إسرائيلية وأمريكية تروج لفيديو تتحدث فيه على حسب إدعاءاتهم دكتورة من مستشفى الشفاء بغزة وتبكي أثناء حديثها تزعم أن حماس تقوم بسرقة الأدوية من المستشفى وتطالب الناس بالهروب من المستشفى (مستشفى الشفاء) وعدم البقاء فيه.. أنها مجندة اسرائيلية تجيد اللغة العربية لحد ما وانكشف خداع المخابرات الاسرائيلية التي بثت هذا الفيديو.. حتى كلامها بالإنجليزي واضح ان اساس لغتها ليست العربية".

ورد محمود الشواف فقال: "تحس انه مسلسل رافت الهجان معمول بالظبط. ودي ساره اللي كانت بتمثل انها بتحب ديفيد شارل سمحون".

وقال محمد بن حسني: "واضح جدا أنها بتمثل، حسبى الله ونعم الوكيل".

أما أشرف معاني فقال: "كذبوا من قبل في كل ادعاءاتهم، فلا عهد لهم ولا ذمة، والله غالب على أمره".