خبير قانون دولى يكشف الأنماط الخمسة للإبادة الجماعية وكيفية التحرك أمام العدل الدولية

الابادة الجماعية، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم قتل على مدى 34 يوما من الحرب على قطاع غزة من قصف بالطائرات والدبابات للمنازل والمدنيين والمستشفيات هى جرائم حرب خاصة وأن القانون حدد جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها من أفظع الجرائم الدولية ونتيجة فظاعتها خصتها الأمم المتحدة باتفاقية لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية فى 9ديسمبر 1948وفقا للمادة الاولى من اتفاقية للابادة الجماعية باعتبارها جريمة دولية سواء ارتكبت وقت السلم أو وقت الحرب

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جريمة القتل

وأكد سلامة فى تصريح لفيتو، أن المادة الثانية من الاتفاقية حددت أن جريمة الابادة تعنى القصد بالإبادة كلى أو جزئى من جماعة بشرية بعينها قد تكون جماعية قومية أو عنصرية أو دينية أو عرقية وذات المادة حددت الانماط الخمسة او الاشكال الخمسة لجريمة الابادة الجماعية ويتمثل النمط الاول فى القتل ليس قتل كل الجماعة الفلسطينية القومية او الدينية فى غزة وانما يكفى جزء كبير من هذة الجريمة طالما توفر القتل بشكل يشكل ابادة جماعية

إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي

وواصل سلامة حديثة قائلا، أما النمط الثانى للابادة الجماعية هو إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى للجماعة كليًا أو جزئيًا.مثل الإجراءات التعسفية التى تتخذها إسرائيل ضد الفلسطنيين سواء فى توصيل المساعدتات ورفض إقامة أماكن آمنة إلى جانب النمط الثالث وهو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة،اما النمط الرابع فنقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أى التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب آخر.

تفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين

ويضيف جريمة الإبادة الجماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسريًا أو القضاء عليهم.

وتابع انة من الصعب على محكمة الموضوع المختصة سواء كانت محاكم دولية او وطنية اثبات القصد الخاص بارتكاب جريمة الابادة الجماعية لكن فى كل القضايا التى تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا التى ارتكبها صرب البوسنة ضد مسلمى البوسنة فان المحكمة قضت بارتكاب جريمة الابادة الجماعية استندت على ادلة دامغة خاصة وانة من الضرورى قبل التحرلاك امام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لرفع دعوى من دولة فلسطين وليس من جمعيات او اشخاص او ضحايا ولكن من دولة فلسطين باعتبارها عضو بالمحكمة وعلى فلسطين التوثيق الثبوتية على ارتكاب جيش الاحتلال لجريمة الابادة وهنا لا تستطيع فلسطين الادعاء امام محكمة العدل الدولية لانها ليست عضو فى الامم المتحدة والا النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية التى تضم 139دولة ولكن يمكن لاى دولة من الدول ان ترفع الدعوى ضد اسرائيل وليس الاسرائيليين باعتبارها دولة طرف فى اتفاقية الامم المتحدة لمنع وعقاب ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ومن ثم تكون الدعوى انتهاك اسرائيل لهذة الاتفاقية