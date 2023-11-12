تسببت في خلاف بين موسكو وتل أبيب، التفاصيل الكاملة لإجلاء المواطنين الروس من غزة

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأت الدول في إخراج رعاياها من قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن عمليات الإجلاء شهدت تعطل في بعض الأوقات.

عمليات إجلاء مزدوجي الجنسية من غزة

وظل المواطنين الروس عالقين في قطاع غزة لفترة بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي إجلائهم إلى أن تمت مفاوضات بين موسكو وتل أبيب سمحت على إثرها بإجلاء 60 شخصا من حاملي الجنسيات الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إن موسكو بدأت إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإن أكثر من 60 من حاملي جوازات السفر الروسية عبروا إلى مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة إلى مصر صعوبات.

وبدأ إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في الأول من نوفمبر الجاري.

وتوقفت عملية الإجلاء بضع مرات الأسبوع الماضي بسبب القصف، الذي قال موظفون يعملون في مجال الإغاثة كما تم استهداف قوافل طبية.

وقالت وزارة الطوارئ "في الوقت الحالي، يَعبر مواطني الاتحاد الروسي الراغبين في مغادرة منطقة النزاع".

وأضافت "يقدم المتخصصون في وزارة الطوارئ الروسية المساعدة الطبية والنفسية للأشخاص الموجودين على الأرض ويمدونهم بالطعام والماء".

وقالت إن المواطنين الروس سينُقلون إلى القاهرة وسيحصلون على المساعدة لإنهاء الأوراق اللازمة.

ولم تَذكر الوزارة عدد المواطنين الروس الذين من المتوقع أن يغادروا غزة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو ألف روسي ومواطن من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عبَّروا عن رغبتهم في مغادرة غزة.

ومن جانبه أعلن مستشار الرئيس البولندي، اليوم الأحد، عن بدء عملية إجلاء المواطنين البولنديين من قطاع غزة.

إجلاء المواطنين البولنديين

ووفقا له، فإن أول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم موجودون بالفعل على الجانب المصري من معبر رفح.

في الوقت نفسه، أفادت "القاهرة الأخبارية" بوصول نحو 50 مواطنًا مزدوج الجنسية إلى معبر رفح.

وقالت سلطة الحدود في غزة، أمس السبت، إن حاملي جوازات السفر الأجنبية سيتمكنون من المرور عبر معبر رفح البري من غزة إلى مصر اليوم، الأحد.

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عمليات الإجلاء من غزة

وقالت 3 مصادر أمنية مصرية ومسئول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من غزة إلى مصر للمواطنين الأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أمس.

وقال اثنان من هذه المصادر إن التعليق جاء بسبب مشاكل في جلب المرضى الذين تم إجلاؤهم طبيا إلى رفح من داخل غزة.

وافتتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح بإجلاء الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى وحاملي جوازات السفر الأجنبية بعد تعليقه قبل ذلك لمدة يوم.

حاملي جوازات السفر الأجنبية

وذكرت “رويترز” نقلًا عن مصادر أمنية وطبية مصرية أن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، إلى جانب 12 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا، تمكنوا من عبور الحدود يوم الخميس.

استؤنفت عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر بعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضي بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ”ظروف أمنية” غير محددة.