استشهاد 12 مريضا بينهم طفلان في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، استشهاد 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن.

استشهاد مرضى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدد الشهداء الذين كانوا مرضى يعالجون في المستشفى جاء بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية وبينهم طفلين من حديثي الولادة.

وأعلنت صحة غزة، اليوم الأحد، تدمير قسم أمراض القلب في مستشفى الشفاء بغارة إسرائيلية، كما أشارت إلى سقوط 13شهيدا بغارة إسرائيلية على منزل في خان يونس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “لا نملك غير المياه المالحة والتمور لتوزيعها على المرضى والطواقم الطبية”، مؤكدة استشهاد 5 مرضى بالعناية المكثفة بمجمع الشفاء بسبب نقص الأوكسجين.

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قصف مستشفى الشفاء في غزة

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنص كل من يتحرك في مستشفى الشفاء، وذلك وسط استمرار قصف واشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، استشهاد عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة “إكس”.

كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.