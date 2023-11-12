حبس 21 عنصرا إجراميا بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة فى 6 محافظات

أمرت النيابة العامة بحبس 21 عنصرًا إجراميًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة فى 6 محافظات.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

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كما تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 3 سلاح أبيض "كتر").

وفى الأقصر تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – فرد محلى وطلقة)، ونجح رجال المباحث عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وفى نطاق أسوان تم ضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وبحوزتهما (4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – طبنجة).

ونجحت أجهزة الأمن بالدقهلية تم ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة).

كما تم ضبط (5 عاطلين لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية") بالدقهلية، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات – 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات").

المنوفية

وتم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزتهما (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.