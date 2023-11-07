الغرامات سلاح المترو لردع المخالفين.. 300 جنيه عقوبة تعطيل المرفق لدقيقة واحدة.. 50 جنيهًا لتجاوز عدد المحطات

تطبق وزارة النقل غرامات وعقوبات صارمة لمخالفي تعليمات الأمان والسلامة في قطارات ومحطات مترو الأنفاق، حفاظا على المجهود المبذول من الدولة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، وفي إطار ذلك، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية تطبيق غرامات مترو الأنفاق، والتأكيد على التزام المواطنين بقواعد تشغيل المترو.

وتستعرض “فيتو” في هذا التقرير أبرز الغرامات وفقا لما تضمنته اللائحة الداخلية لمترو الأنفاق وطرق تحصيلها:

50 جنيهًا غرامة تجاوز عدد المحطات

تُحصل غرامة قيمتها 50 جنيهًا على من تجاوز عدد المحطات المقررة لتذكرة المواطن وتُحصل هذه الغرامة من خلال أفراد شركة المترو والمشرفين المتواجدين على بوابات دخول المحطات أو من خلال المشرفين المفاجئين.

Advertisements

100 جنيه غرامة دخول المحطات بدون تذكرة

تُحصل غرامة قيمتها 100 جنيه على دخول محطات المترو من غير تذكرة أو التهرب من دفع قيمة التذكرة سواء بالقفز من أعلى بوابات الدخول أو التحايل على بعض ماكينات التذاكر هذه الغرامة من خلال أفراد شركة المترو والمشرفين المتواجدين أو من خلال المشرفين المفاجئين.

250 جنيها تُحصل في حالات أبرزها التدخين والتسول

تُحصل غرامة قيمتها 250 فى المخالفات الآتية

- التدخين داخل عربات مترو الأنفاق أو داخل المحطات.

- البيع بالمحطات أو القطارات بدون تصريح.

-التسول بالمحطات أو داخل القطارات.

- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

- عبور شريط سكة المترو سواء داخل المحطة أو على جانبها.

- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والاجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

- إعاقة غلق أبواب قطارات المترو أثناء قيام القطار.

300 جنيه غرامة تعطيل المترو لمدة دقيقة واحدة

تُحصل غرامة قيمتها 300 جنيه في حالة قيام المواطن بتعطيل القطار لمدة دقيقة واحدة، واعتبرت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق أن هذه العقوبة رادعة لعدم تكرار المخالفة إلى تعطيل حركة القطارات والتزاحم.

600 جنيه غرامة على الشركات لتعطيل المترو

تُحصل هذه الغرامة في حالة قيام أحد الشركات بتعطيل حركة المترو لمدة دقيقة واحدة بالإضافة إلى تحمل قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

ويشهد قطاع مترو الأنفاق نقلة نوعية في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد أن تم تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالعربات أو أنظمة التذاكر،وتعمل الشركة المصرية لتشغيل المترو على زيادة أعداد منافذ بيع التذاكر داخل كل محطة من أجل منع تكدس المواطنين لشراء التذاكر، تزامنًا مع دخول المحطات الجديدة حيز التشغيل.

خفض زمن التقاطر الي 2.5 دقيقة لاستيعاب زيادة ركاب المترو

وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزيرة، خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لاستكمال المخطط الاستراتيجي للنقل فى مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائى الخفيف وشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذها.

مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

وشهد وزير النقل التوقيع على عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الإسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس / طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب المكتب الاستشارى: إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا – TYPSA.

تفاصيل خطة توسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق

وأضاف وزير النقل أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأوضح الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل، والجدوى الاقتصادية، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية...الخ" خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية.‏

الخط الأول العمود الفقري لشبكة المترو في مصر

وأشار وزير النقل أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق، حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

وأضاف أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم، حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميًا.

وأوضح أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.

وأضاف الوزير أنه تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله ‏، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من إجراء التعديلات على القطار الأول.

صيانة 39 قطار بالخط الثاني للمترو

وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة 39 قطارا تعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية روتزي مونتالفو ايبارجوين الرئيس التنفيذي للشركة.‏

تحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق حيث تم التعاقد على توريد 55 قطار مكيف جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارا آخر للخط الأول للمترو.

كما تم توريد 6 ‏قطارات وجرارين بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطارا التى نحن بصددها اليوم وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثاني ليصبح إجمالى القطارات العاملة على الخط 53 قطار وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثوان بدلًا من 165 ثانية.