خطوات حجز شقق سكن مصر، الأربعاء آخر فرصة

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، يوم الأربعاء المقبل 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد قيمة جدية الحجز لشقق سكن مصر تبلغ 50 ألف جنيه.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

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ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

وكشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة ارض تعليمي بمساحة 9534 مترا بسعر 13 ألف جنيه، وأرض عمراني بمساحة 25667 مترا بسعر 2 ألف جنيه، وأرض ورش حرفية بمساحة 1008 أمتار بسعر 1 ألف جنيه، وأرض حق انتفاع بمساحة 28476 مترا.

كما تعقد وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادا علنيا يوم الأربعاء الموافق 29 /11 /2023 لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة الشيخ زايد.

وتطرح الوزارة 13 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من (18م2: 90م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني.



