الإسكان: 13 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن تكلفة المشروعات التي أقامتها وزارة الإسكان خلال الفترة من 2014 حتى 2023 سجلت نحو1.3 تريليون جنيه، هذه المشروعات السكنية ساهمت في جذب نحو 5 ملايين نسمة في المدن الجديدة، فيما يصل إجمالي عدد السكان إلى هذه المشروعات 6.5 مليون نسمة بهذه المجتمعات بما فيها مدن الجيل الرابع.

وأكد إنشاء نحو 23 مدينة منذ السبعينات حتى 2014، فيما بدأت تتجه الحكومة إلى مدن الجيل الرابع حاليا.

ولفت إلى أنه تم توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية منذ 2014 حتى الآن وهي وحدات سكنية متنوعة تضم كافة الشرائح من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع أنه تم بناء نحو 2.7 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة والشراكة مع القطاع الخاص آخر 9 سنوات، لافتا إلى أن مصر بها نحو 13 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حاليا.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أقامت نحو 12 ألف مشروع، لتوفير حاجة العقارات في مصر، وسد الفجوة التي بلغت نحو 2 مليون وحدة عجز متراكم في 2014.

وقال إن السوق يمر بأحداث خارجية تؤثر في النهاية على السوق العقاري المصري خلال آخر 3 سنوات.

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة وأهمها هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف وطول مدة عرض البيع وارتفاع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت نحو 15 قرار لمساعدة الشركات العقارية لتجاوز هذه التحديات، كما قدمت الدولة مجموعة من الحوافز المالية لتخفيف الأعباء عن الفائدة المستحقة لمساعدة شركات التطوير العقاري.

وقال إن تصدير العقار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المعروض من العقارات كان من أهم القضايا المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تخطيط وتنمية المدن الجديدة في مصر خلال فترة السبعينات وثمانينات القرن الماضي كانت تستعين بخبرات عالمية لتخطيط المشروعات العقارية.

وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح الوزارة بمدينة الفيوم الجديدة أرض طبي بمساحة 2300 متر بنظام حق الانتفاع، وأرض عمراني مختلط بمساحة 26653 مترا بسعر 3 آلاف جنيه.

وبمدينة قنا الجديدة أرض تجاري إداري ترفيهي بمساحة 69090 مترا بسعر 2.3 ألف جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1175 مترا بسعر 9.4 ألف جنيه، وأرض ترفيهي بمساحة 8459 مترا بسعر 1.9 ألف جنيه.

كما تطرح أرض مخازن بمساحة 2266 مترا بسعر 1.7 ألف جنيه، وأرض مخازن بمساحة 2266 مترا بسعر 1.7 ألف جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

Advertisements

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).