عميدة ألسن عين شمس تستقبل فنانا يابانيا بحرفة التذهيب في اللوحات
استقبلت الدكتور سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بـجامعة عين شمس، تاداطومو نيتو، الفنان الياباني، في ضوء زيارته للكلية وتقديمه محاضرة لطلاب قسم اللغة اليابانية حول الثقافة والفن الياباني، وتحديدًا حول حرفة التذهيب واستخدامها في اللوحات الفنية التقليدية في اليابان، بحضور محمد عبد الرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.
عميد ألسن عين شمس تستقبل فنانا يابانيا في حرفة التذهيب في اللوحات
وخلال اللقاء أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي البوابة الرئيسية التى أنشأها رفاعة الطهطاوى، لتمر من خلالها ثقافات العالم إلى الشعب المصري في مختلف المجالات، لاسيمًا الفن والثقافة للشعوب، حيث تعبر الفنون الشعبية عن ماهية الخلفية الحضارية للشعوب وأصولها التي ورثوها عن أجدادهم، وتعد الكلية أيضًا نافذة الحضارة والثقافة المصرية إلى العالم.
وتابعت أن التعرف عن قرب للثقافات الأجنبية يساهم في رفع مستوى دارسي لغات تلك الشعوب والتعرف عليها بشكل يسهم في رفع مستوى المترجم وصقل خبراته في نقل الترجمات بشكل إحترافي، معربة عن تطلعها لتكرار هذه الزيارة لتقديم المحاضرات والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي يقيمها القسم في المستقبل.
وأكدت أن تنظيم الفعاليات الثقافية للقسم بالتعاون مع أصحاب اللغة اليابانية على مختلف المستويات الرسمية والثقافية والفنية يسهم في تعزيز قدرات طلاب الكلية بشكل فعال، مشيدة بمجهودات السفارة اليابانية بالقاهرة في التعاون المشترك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات الجانبين في إعداد خريج متميز قادر على الخوض في سوق العمل بشكل متميز، وقامت بتقديم درع الكلية للفنان الياباني لإسهاماته في إثراء ثقافة طلاب الكلية بالفنون اليابانية.
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