السبت 11 نوفمبر 2023
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منوعات

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

نجاح أول عملية زرع
نجاح أول عملية زرع عين كاملة، فيتو

 أعلن فريق الجراحين في المركز الطبي بجامعة نيويورك، نجاحهم في أول عملية زرع عين كاملة وجزئية للوجه في العالم، لمحارب سابق من أركنساس، 46 عامًا، تعرض لصعقة كهربائية عالية الجهد، أثناء عمله.

 هذه الجراحة تعتبر إنجازا يحمل آمالًا لمن فقدوا البصر في عين، مع العلم أنّ المريض لم يسترجع حتى اللحظة قدرته على الرؤية.

 

 "علامات صحية"

 ووفق بيان مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، فإن العين المزروعة تظهر "علامات صحية"، ولكن لا يعرف إذا كان المريض سيتمكن من الرؤية أم لا.
وخلال مؤتمر صحفي، قال الدكتور إدواردو رودريجيز الذي قاد العملية، إن النتيجة "أذهلت" الخبراء.

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وأضاف: "ملايين فقدوا قدرتهم على الرؤية، ونحن لا نؤكّد أننا سنحلّ هذه المشكلة اليوم، لكننا بُتنا بلا شك قريبين جدًا من ذلك".

 

استمرار تدفق الدم

 وقد استغرقت العملية نحو 21 ساعة في نهاية مايو الماضي، وبعد نحو 5 أشهر على الجراحة، تستمر عين المريض في إظهار علامات إيجابية بينها استمرار تدفق الدم إلى شبكتها.
والإضافة إلى العين اليسرى وما يحيط بها، أقدم الجراحون أيضًا على زرع أنف وشفتين وأنسجة أخرى من الوجه من متبرع.
وكان آرون جيمس، قد تعرض، في 2021 لحادث سير كبير تسبب في اصطدام وجهه بخط كهرباء عالي الضغط، وتناول مثبطات مناعة لتفادي رفض جسمه الزراعة التي أُجريت لوجهه، فيما تبيّن أنّه المريض المثالي لزرع عين كاملة.

 

العين اليمنى تعمل بشكل طبيعي

 وأثناء المؤتمر الصحفي، ظهر جيمس الذي لا تزال عينه اليمنى تعمل بشكل طبيعي، ووجهه مكشوفًا بالكامل لكنّ عينه اليسرى مغطاة تحت جفنه الذي يعجز حتى الآن عن تحريكه بشكل طبيعي.
وتقدم المريض بالشكر إلى المتبرّع وعائلته، قائلا: "كان يتعيّن أن نبدأ من مكان ما، وآمل أن تساعد هذه العملية في تحسين الزرع للمريض التالي، حتى لو لم استعد نظري".


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المركز الطبي بجامعة نيويورك أول عملية زرع عين كاملة أركنساس عين

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