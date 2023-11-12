الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 267 قضية مواد مخدرة و169 قطعة سلاح ناري

حملات أمنية،فيتو
حملات أمنية،فيتو

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن  ضبط 267  قضية مواد مخدرة و 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهم بينها  21 بندقية آلية،  33 بندقية خرطوش، 7   طبنجات،  108 فرد محلي،  566 طلقة مختلفة الأعيرة، 20  خزينة متنوعة، 216  قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 85002  حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط  4  تشكيلات عصابية ضمت  11  متهم ارتكبوا  4 حوادث متنوعة، و14 بلطجى، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة،  ضبط 24118 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10  منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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