أخبار الفن، باسم يوسف يكشف كواليس لقائه مع مورجان، وصلاح عبدالله يصرح بموقفه من المقاومة، وأجر كبير من نصيب بيومي فؤاد

شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث المتسارعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وخلال السطور التالية نستعرض أبرزها:

على مدار الساعات الماضية تصدر الفنان صلاح عبد الله مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب نسب حديث له يُهاجم به المقاومة الفلسطينية، وما يحدث من قبلهم فى إشارة إلى كون المقاومة هي السبب الرئيسي وراء أحداث العنف من قبل الاحتلال الصهيوني، وما يرتكبه من جرائم حرب بقتل وإصابة الآلاف.

ولكن سرعان ما كشف الفنان صلاح عبد الله عن عدم تصريحه نهائيًا بأي كلمة تُدين المقاومة الفلسطينية، قائلًا: أقسم بالله، قسمًا أحاسب عليه يوم الدين هذه محاولة من المحاولات الكثيرة الحقيرة الخبيثة لتشويهي.

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وتابع عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: نسب كلام لي لم أقله أبدًا وأنتم تعرفون أسلوبي ومنهجي وكل آرائي وقناعاتي موجودة هنا في صفحتي فحسبي الله فيك وكل من يدعمك ويشاركك ويحرضك.

بدأ الفنان بيومي فؤاد تقديم ثاني مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام، والتي يشارك في بطولتها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني.

ويحصل بيومي فؤاد عن مشاركته في المسرحية على ربع مليون دولار، بمعدل 50 ألف دولار في الليلة الواحدة خلال عرض 5 أيام.. وتبدأ أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريال سعودي، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريال سعودي.

و رفض الفنان الكوميدي أكرم حسني الاحتفال عبر حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا بنجاح العرض الأول لمسرحيته مع الفنان بيومي فؤاد والفنانة أسيل عمران التي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، والتي بدأ عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف باسم يوسف كواليس ظهوره ببرنامج بيرس مورجان: ظهوري مع بيرس فى البداية كان دون رغبتي، وبالفعل رفضت مرتين في البداية إجراء الحوار مع بيرس مورجان حيث تواصل معي فريق إعداد البرنامج عدة مرات ولكن رفضت بسبب الصورة الظالمة التي صدرها الإعلام الغربي حول حقيقة ما يحدث فى غزة، لذلك كان الخروج للحديث عن جانب مغاير لما يتحدث عنه الإعلام نوعا من الانتحار الجماهيري.. ولكن من استفزازي لما يعرضه الغرب عن الشعب الفلسطيني قررت الموافقة على الظهور حين حدثوني للمرة الثالثة، وكانت أعصابي منفلتة من شدة الظلم.

وتابع باسم يوسف: وقبل الحوار رأيت أن الطريقة الأنسب للحديث به هي ألا أتعامل مع مورجان بحدية وأن أزايد على ما يقوله بشكل جريء وفي الصميم، فإذا قال أنتم قتلتم 10 سأقول قتلنا 20 وهكذا.. ولقي الأمر الصدى المطلوب منه، ومن ثم أنا من طالب بيرس بإجراء حوار ثانٍ وأقنعته بفضل الرقم القياسي الذي حققه الحوار الأول عبر اليوتيوب وتويتر وفيسبوك.. وعرضت عليه جولة ثانية، ووافق وكانت نيتي أن تكون المرة الثانية مغايرة تمامًا، فكنت أكثر هدوءًا ووضوحًا حتى أستطيع أن أوصل رسالتي إلى فئة جديدة.. وحضرت قدر المستطاع للجولة الثانية واستعنت بـ مؤرخين وأكاديميين متخصصين في الأمور التاريخية، كذلك استعنت بأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومواطنين من الضفة الغربية حتى يكون حديثي موضوعيًّا لا يتأثر بالعاطفة فقط.

عقب أسبوعين من مشاركة الفيلم السوداني الجديد الذي يحمل اسم “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، والمنتج الشهير أمجد أبو العلاء فى دور العرض المصرية استطاع أن يقتنص مليونين و160 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وهو الفيلم المرشح على جوائز الأوسكار 2024، رفقة الفيلم المصري “فوي فوي فوي” للكاتب والمخرج عمر هلال

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.