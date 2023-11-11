السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

باسم يوسف: حضرت لظهوري ببرنامج بيرس مورجان مع أبناء الضفة الغربية والكنيست الإسرائيلي (فيديو)

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

حل الإعلامي الساخر باسم يوسف ضيفًا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 للحديث عن بداياته بالمجال الإعلامي وسر تحوله من ممارسة الطب كمهنة واستبدالها بمهنة المذيع، كما تحدث عن كواليس ظهوره وجولاته الإعلامية التي قام بها مع الإعلامي الكبير بيرس مورجان.

 

باسم يوسف في معرض الشارقة الدولي للكتاب

 وفي مستهل حديثه قال باسم يوسف: ظهوري مع بيرس فى البداية كان دون رغبتي، وبالفعل رفضت مرتين في البداية إجراء الحوار مع بيرس مورجان حيث تواصل معي فريق إعداد البرنامج عدة مرات ولكن رفضت بسبب الصورة الظالمة التي صدرها الإعلام الغربي  حول حقيقة ما يحدث فى غزة،  لذلك كان الخروج للحديث عن جانب مغاير لما يتحدث عنه الإعلام نوعا من الانتحار الجماهيري.. ولكن من استفزازي لما يعرضه الغرب عن الشعب الفلسطيني قررت الموافقة على الظهور حين حدثوني للمرة الثالثة وكانت  أعصابي منقلتة من شدة الظلم.

Advertisements

 

وتابع باسم يوسف: وقبل الحوار رأيت أن الطريقة الأنسب للحديث به هي ألا أتعامل مع مورجان بحدية وأن أزايد على ما يقوله بشكل جريء وفي الصميم، فإذا قال أنتم قتلتم 10 سأقول قتلنا 20 وهكذا.. ولقي الأمر الصدى المطلوب منه، ومن ثم أنا من طالب بيرس بإجراء حوار ثانٍ وأقنعته بفضل الرقم القياسي الذي حققه الحوار الأول عبر اليوتيوب وتويتر وفيسبوك.. وعرضت عليه جولة ثانية ووافق وكانت نيتي أن تكون المرة الثانية مغايرة تمامًا، فكنت أكثر هدوءًا ووضوحًا حتى أستطيع أن أوصل رسالتي إلى فئة جديدة.. وحضرت قدر المستطاع للجولة الثانية واستعنت بـ مؤرخين وأكاديميين متخصصين في الأمور التاريخية، كذلك استعنت بأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومواطنين من الضفة الغربية حتى يكون حديثي موضوعيًّا لا يتأثر بالعاطفة فقط.

ومؤخرًا.. كان  قد تحدث باسم يوسف مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان عن تطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم حرب عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

باسم يوسف وبيرس مورجان

وأكد في مطلع حديثه أن إسرائيل أفسدت الغرب أخلاقيًّا بشكل لا مثيل له وأنهم يحتاجون إلى كثير من الوقت لتبييض وجوههم من جديد. فالمجتمع الغربي كان يظهر بكونه ليبراليًّا متفتحًا وحامي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أظهرت العكس فهم حتى لا يستطيعون ولا يقوون على مشاهدة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

 

كما تحدث باسم يوسف عن تاريخ الصراع من وقت الانتداب البريطاني مستعينًا بخرائط، ومشيرًا إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم القديمة، كما تحدث عن  فكرة صفقة القرن متسائلًا كيف للفلسطينيين ترك أرضهم والمغادرة إلى الأردن أو إلى مصر ما دمنا عربًا، إذن لماذا لا يأخذ الغرب إسرائيل عنده كونه يدعمها، أو أن أمريكا تأخذ إسرائيل وتنشئ لهم ولاية عندها، فيمكن تطبيق صفقة القرن في فلوريدا مثلًا.

باسم يوسف

وعقب انتهاء الحوار كتب باسم عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: 

أنا دخلت الحوار دا وفي مخي الأهداف التالية: 
1. إني بتكلم مع المشاهد الغربي. هذا المشاهد شايف صورة تانية غيرنا. اللي بيتعرض له غيرنا. قناعاته ما لهاش علاقة بالحقيقة اللي عايشينها. فكان لازم أكلمه بلغته واجيبه ناحيتنا.
2. إني أثير فضول المشاهد الغربي إني اقول أسماء مصادر هو يدور عليها بعد كدا بنفسه ويشوف الحقيقة.
3. إني أفصل بين الصهيونية والسامية وأكشف الناس اللي بتتهمنا بمعاداة السامية وهما أصلًا أكثر كارهين ليهم بما فيهم نتنياهو.
4. إني أحكي تاريخ الصراع من الأول خالص وأوريهم إن دي مشكلة أوروبية هما رموها علينا.
5. إني أكشف دولة الفصل العنصري ضد مواطنيها أيًّا كان أصلهم وأكشف إن موضوع "الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة" إنها كذبة كبيرة.
6. إني أبين كذبهم وأضرب مصداقيتهم قدام الجمهور الغربي.
7. النبرة بتاعة الحوار لازم تبقى هادية والواحد مش لازم ينجر للاستفزازات. فيه حاجات كتيرة كان واضح إني مفوتها بمزاجي عشان مفيش وقت إني أحرق بنزين في نقاشات بيزنطية ما لهاش لازمة. أنا كنت بتجنب الوقوع في فخ الخلاف الفاضي لأن ده تكنيك هدفه إنه يخرجك عن شعورك وتنسى النقط بتاعتك. كنت بسمع كلام أنا مش موافق عليه عشان أستثمر الوقت دا في النقط اللي فوق. الحوار ده مش بتاع قصف جبهات وزعيق ونرفزة لأن في الآخر مش عايز أبقى "رجل عربي غاضب" لأن دي الصورة المتداولة. أنا مش داخل عشان "أهزمه" أنا داخل أكلم الناس اللي بتتفرج واللي يمكن ما كانوش سمعوا أي حاجة عننا. أكبر غلطة إنك تخلي الإيجو بتاعك يقف في السكة عشان في الآخر المهم الكلام عن القضية مش إنك تاخد نقط حوارية مالهاش لازمة. 


تاني، دا إنترفيو للخارج عشان يفضل كمرجع مستقبلي نكلم بيه العالم اللي بره. أنا حاولت أعمل على قد ما أقدر. والحقيقة المؤسفة إن لما الناس تبقى مستنية كوميديان يتكلم عن قضية بالأهمية دي فدا شيء حزين جدًّا. أنا أقل واحد مؤهل إني أعمل كدا بس دا موقف وانحطيت فيه وأتمنى تبقى دي بداية لأسلوب تاني للحوار مع الخارج. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشارقة الدولي للكتاب الكنيست الإسرائيلي باسم يوسف بيرس مورجان معرض الشارقة الدولي للكتاب معرض الشارقة

مواد متعلقة

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

رسالة دعم من هالة صدقي لـ باسم يوسف: كشفت كذب وادعاءات الإعلام الغربي

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية