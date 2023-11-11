تطبق الشروط والأحكام، أكرم حسني يرفض الاحتفال بنجاح العرض الأول لمسرحيته مع بيومي فؤاد

رفض الفنان الكوميدي أكرم حسني الاحتفال عبر حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا بنجاح العرض الأول لمسرحيته مع الفنان بيومي فؤاد والفنانة أسيل عمران التي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” والتي بدأ عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ الفنان بيومي فؤاد تقديم ثاني مسرحياته في موسم الرياض التي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، وكان أول عروض المسرحية أمس الجمعة على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، حيث يتم عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر الجاري.

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ويحصل بيومي فؤاد عن مشاركته في المسرحية على ربع مليون دولار، بمعدل 50 ألف دولار في الليلة الواحدة خلال عرض 5 أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريال سعودي، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريال سعودي.

وتدور قصة المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا لكي يستطيع تنفيذه لا بد أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، فيحاول تحقيق هذا الأمر.

وكان بيومي فؤاد واجه هجومًا جماهيريًّا عنيفًا على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعدما تم نشر فيديو له بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض يتحدث فيه بشكل سيئ عن زميله محمد سلام أمام الجمهور السعودي.

كما اعتبر البعض أسلوبه سيئًا ويقلل من الفن المصري، مما جعله يغلق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الجمهور مهاجمته على صفحاته وإزالة الإعجاب بها لعدم متابعته مرة أخرى.