السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

بدأ الفنان بيومي فؤاد تقديم ثاني مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام، والتي يشارك في بطولتها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني.

 

وكان أول عروض المسرحية أمس الجمعة على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، حيث يتم عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر الجاري.

 

ويحصل بيومي فؤاد عن مشاركته في المسرحية على ربع مليون دولار، بمعدل 50 ألف دولار في الليلة الواحدة خلال عرض 5 أيام.

 

وتبدأ أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريال سعودي، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريال سعودي.

Advertisements

 

وتدور قصة المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا لكي يستطيع تنفيذه لا بد أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، فيحاول تحقيق هذا الأمر.

 

وكان بيومي فؤاد قد واجه هجوم جماهيري عنيف على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعدما تم تسريب فيديو له بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض يتحدث فيه بشكل سيئ عن زميله محمد سلام أمام الجمهور السعودي، كما أعتبر البعض أسلوبه سيء ويقلل من الفن المصري، مما جعله يغلق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما بدأ الجمهور مهاجمته على صفحاته وإزالة الإعجاب بها لعدم متابعته مرة أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيومي فؤاد مسرحية تطبق الشروط والأحكام مسرحية زواج اصطناعي أكرم حسني اخبار الفن

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

القمة العربية الإسلامية بالرياض، محددات موقف مصر بشأن التصعيد العسكري في غزة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 11-11-2023

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

الإعلام العبري: آلاف الجنود في عمق غزة ومستشفى الشفاء محاصر من 4 اتجاهات

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 11-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية