حقيقة تصريحات الفنان صلاح عبد الله ضد المقاومة الفلسطينية

على مدار الساعات الماضية تصدر الفنان صلاح عبد الله مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا عقب نسب حديث له يُهاجم به المقاومة الفلسطينية وما يحدث من قبلهم فى إشارة إلي كون المقاومة هى السبب الرئيس وراء أحداث العنف من قبل الاحتلال الصهيوني وما يرتكبه من جرائم حرب بقتل وإصابة الآلآف.

ولكن سرعان ما كشف الفنان صلاح عبد الله عن عدم تصريحه نهائيًا بأي كلمة تُدين المقاومة الفلسطينية قائلًا: أقسم بالله قسمًا أحاسب عليه يوم الدين هذه محاولة من المحاولات الكثيرة الحقيرة الخبيثة لتشويهي.

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وتابع عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: نسب كلام لي لم أقله أبدًا وأنتم تعرفون أسلوبي ومنهجي وكل آرائي وقناعاتي موجودة هنا في صفحتي فحسبي الله فيك وكل من يدعمك ويشاركك ويحرضك.

ومؤخرًا.. كان أعلن المنشد والملحن والمؤلف البريطاني من أصل آذري بشكل قوي وصريح موقفه من القضية الفلسطينية وما تشهده غزة من انتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولكونه ناشطا في العمل الإنساني قدم سامي يوسف الدعم للشعب الفلسطيني، وصرح بأنه يجب سرعة جمع التبرعات من جميع دول العالم وليس الدول العربية فقط لإمداد غزة بالمساعدات اللازمة.

وكان الفنان تامر حسني، قد حث جمهوره ومتابعيه على دعم الفلسطينيين ومساعدتهم ليقوى على التصدي لما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا جمهوره للتبرع لصالح الهلال الأحمر المصري من أجل مساندة الفلسطينيين المقيمين داخل قطاع غزة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام" نشر تامر حسني صورة تعبر عن الدمار الذي يحدث في فلسطين مكتوبا عليها “أغيثوا غزة”، وعلق على الصورة قائلًا: “تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة.. أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش”.

ودعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، منوهًا بأن هذه التكلفة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الشخصي بفيسبوك: بـ: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.. مضيفًا: أن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.

تعليقات النجوم العرب على أحداث طوفان الأقصى

وكان عدد من النجوم العرب قد تفاعلوا مع الأحداث المتزايدة التي شنتها المقاومة الفلسطينية منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الذي وافق 7 أكتوبر 2023 وهو ما عُرف بــ"طوفان الأقصي".

وكتب الفنان الكوميدي تامر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "طب يا جدعان أنا رأيي تلغوا يوم كيبور ده عشان بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة واشكروا العرب بقى إنهم بيدوكوا ماتريال لفيلم جديد زي فيلم جولدا مائير كدة يكون اسمه "نتن ياهو".. نسبةً للفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا ورصد هزيمة الإسرائيليين فى السادس من أكتوبر.

وعلق الفنان أحمد وفيق على تلك الأحداث، ونشر صورة لعلم فلسطين وأرفقها بتعليق “أصبح الآن عندي بندقية”..

وقال الفنان كريم عبد العزيز عن أحداث “طوفان الأقصى” وما أسفر عنه من قتلى وأسرى من الجانب الإسرائيلي وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين ربنا معاكم يا أبطال.

فيما عبر المطرب اللبناني الكبير راغب علامة عن دعمه القوي للفلسطينيين خلال الأحداث الجارية وكتب بموقعه الرسمي بـ تويتر “X”: ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدين.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم.

وقال المغني محمد محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”: “ربنا يحفظ فلسطين الحبيبة.. ربنا معاكم يا أبطال.. و معلش بقى.. احنا كعرب بشكل عام بيكون خلقنا ضيق في أكتوبر”.

فيما أظهر الفنان حمادة هلال دعمه الكامل لأحداث “طوفان الأقصى”، ونشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك صورة للعلم الفلسطيني.