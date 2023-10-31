أسباب كثرة التبول، أبرزها سرطان المثانة والتهابات الكلى

أسباب كثرة التبول، كثرة التبول من الأمور المزعجة التي يعانى منها العديد من الكبار والصغار لأسباب عديدة ومختلفة.

وأسباب كثرة التبول، عديدة ولكن عند الإصابة به يجب استشارة طبيب مختص لمعرفة السبب وعلاجه لأن كثرة التبول قد يضر بصحة الكلى.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أن التبول هو خروج الماء الزائد المحمل بالأملاح والسموم عن طريق البول، والتبول عملية طبيعية يقوم بها الجسم ولكن على غير الطبيعي هو التي ل المتكرر على مدار اليوم حيث يجد المريض نفسه يتبول كثيرا بمعدل قد يصل إلى 3 لترات فى اليوم وهى أكبر من كمية السوائل المتناولة.

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وأضاف خليل، أن عملية التبول تطرد السموم من الجسم ولكن بكميات معقولة لأن زيادة التبول يشر بصحة الكلى كثيرا ويرهقها، لذا يجب عند ملاحظة كثرة التبول يجب الكشف الطبي لدى طبيب مختص لمعرفة السبب وعلاجه سريعا حفاظا على صحة الكلى والجسم بشكل عام، لأن كثرة التبول يمكن أيضا أن يسبب الجفاف.

أسباب كثرة التبول

وتابع، أن أسباب كثرة التبول عديدة منها عادة وأخرى مرضية، ومن أسباب كثرة التبول:-

شرب المياه بشكل كبير

تناول الأملاح والمنبهات يدر البول

تناول بعض أدوية المسكنات تعمل على إزالة السوائل المختبئة بالجسم مما يسبب كثرة التبول

الحمل حيث يضغط الرحم مع كبر حجمه على المثانة مما يسبب كثرة التبول

الإصابة بمرض السكر

التهاب الكلى

حصوات الكلى

التهابات وحصوات المثانة

سرطان المثانة

تضخم البروستاتا

سلس البول

بعض أدوية السرطان

بعض الأدوية بشكل عام قد تسبب إنتاج الجسم لكميات كبيرة من البول

التهابات مجرى البول

فرط نشاط المثانة

التهابات المهبل

أسباب كثرة التبول، فيتو

نصائح مهمة تحمى من كثرة التبول

وأوضح الدكتور عماد خليل، أنه يجب الكشف الطبى لمعرفة السبب وعلاجه، وهناك عدة نصائح تساعد فى الوقاية من كثرة التبول، منها:-

تناول الماء بكميات معتدلة على مدار اليوم.

تجنب الأملاح وعدم الإفراط في تناول المنبهات

اتباع النصائح التى تحمى من التهابات البول والمهبل من خلال الإقلال من الأملاح وشرب الماء الوفير واتباع قواعد النظافة الشخصية.

على مرضى السكر الاهتمام بضبط مستوى السكر بالدم والالتزام بمواعيد الأدوية.

تجنب تناول المسكنات إلا فى حالة الضرورة.

عدم احتباس البول لفترات طويلة لأن ذلك يسبب مشاكل مرضية عديدة.