أسباب الخوف عند الأطفال، اعرفيها وتجنبيها

أسباب الخوف عند الأطفال، الخوف عند الأطفال من المشكلات التى تزعج الأمهات كثيرا لأنها تسبب قلق الصغار طول الوقت ويمكن أن يصل الأمر إلى التبول اللا إرادى.

وأسباب الخوف عند الأطفال، عديدة ومختلفة، ولابد أن تعى لها الأمهات لمحاولة علاجها مما يؤثر بالإيجاب على نفسية الأطفال.

أسباب الخوف عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أسبابا عديدة تؤدى إلى إصابة الأطفال بالخوف، ومن أسباب الخوف عند الأطفال:-

Advertisements

الحياة المليئة بالاضطرابات والإحباطات تشعر الطفل بالخوف.

الخلافات الزوجية وعدم استقرار الجو الأسري.

العقاب الصارم من قبل الأهل تجعله انسحابي وضعيف الشخصية.

قصص الرعب فلا يستطيع الطفل التمييز بين الواقع والخيال.

تهديد الطفل بحبسه في الغرفة أو بالذهاب للطبيب.

خوف الطفل من الفشل في المدرسة بسبب ضغط الأم عليه.

الخوف من ارتكاب الأخطاء حتى لا يعاقب.

الخوف من الظلام بسبب حديث الأم بحبسه في الظلام عندما يخطئ.

أسباب الخوف عند الأطفال، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها حفاظا على نفسية الطفل

-على الأم أن تكون أكثر وعيا للأشياء التى تزعج الطفل وتسبب التوتر له مثل الأجواء المظلمة والصراخ فى وجهه طوال الوقت، لأن ذلك يسبب الخوف الشديد للطفل وبالتالى تتأثر نفسيته كثيرا، لذا يجب الحذر.

-كما انه يجب على كل أب وأم أن يكونوا أكثر احتواءا لأطفالهم حتى يشعروا بالأمان والاستقرار والراحة مع كثرة القبلات والإحسان للطفل حيث تقوم الطفل باحتضان الطفل وتقبيله طول الوقت ما يحسن نفسيته ويشعره بالأمان ويعزز من ثقته بنفسه، ماينعكس بشكل ايجابى عليهم ويسحب منهم الشعور بالخوف.

-على الأباء والأمهات أن يتجنبوا حدوث أى مشكلات زوجية أمام الأبناء لأن المشكلات الزوجية تسبب خوف الأطفال والشعور بعدم الأمان والاستقرار وهو شعور سلبى يهدد نفسيتهم كثيرا ويؤثر على تصرفاتهم حيث يجعلهم أكثر تخلخلا من الداخل وكذلك يجعلهم أكثر تذبذبا وعدوانية، لذا يجب الحذر.

-يجب العلم بأن استقرار الطفل نفسيا يجعله أكثر تركيزا فى دراسته وحفظ دروسه ما يساعده على التحصيل الدراسي والتفوق، وتحقيق مستقبل مشرق له، بينما الشعور بالخوف عدم الأمان والاستقرار يجعل الطفل يفكر كثيرا ويسبب له اضطرابات النوم وبالتالى يعجز المخ عن تثبيت المعلومات وعدم التركيز ما يؤثر على دراسة الطفل ومستقبله.